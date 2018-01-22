В Калининграде на встрече с народом Ксения Собчак извинилась за грязную обувь

Ксения Собчак встретилась со своими сторонниками в Калининграде.
Первым делом претендент на пост президента извинилась за грязные ботинки. Она заявила, что по дороге на встречу побывала возле исторического здания бывшего лицея для девочек, которое хочет снести новый собственник. Собчак заявила, что практически боролась с экскаватором, и добавила, что намерена так же отстаивать интересы своих избирателей в политике.
Калининградцы охотно фотографировались с гостьей из Москвы и даже подарили ей рубашку. В ответ Собчак поблагодарила россиян за поддержку.
Ксения Собчак, политик, телеведущая: «Мы уже почти дошли — у нас уже собраны 97 тысяч подписей. У нас есть еще неделя, чтобы сдать эти подписи. И это значит, что мы сможем не только их сдать, но и найти 100 тысяч подписей и даже больше».
Встреча длилась полтора часа. За это время Ксения Собчак ответила на целый ряд вопросов, в основном они касались социальной сферы. Заявившая о своих президентских амбициях телеведущая идет на выборы от «Гражданской инициативы» и позиционирует себя как кандидат «против всех».
Калининградцы охотно фотографировались с гостьей из Москвы и даже подарили ей рубашку. В ответ Собчак поблагодарила россиян за поддержку.
Ксения Собчак, политик, телеведущая: «Мы уже почти дошли — у нас уже собраны 97 тысяч подписей. У нас есть еще неделя, чтобы сдать эти подписи. И это значит, что мы сможем не только их сдать, но и найти 100 тысяч подписей и даже больше».
Встреча длилась полтора часа. За это время Ксения Собчак ответила на целый ряд вопросов, в основном они касались социальной сферы. Заявившая о своих президентских амбициях телеведущая идет на выборы от «Гражданской инициативы» и позиционирует себя как кандидат «против всех».
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