Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Западной Сибири

В Томской и Омской областях было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4.
Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в Западной Сибири в воскресенье. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
По данным службы, эпицентр подземных толчков находился в Парабельском районе на границе Томской и Омской областей. Сила землетрясения в эпицентре составила 5,5 баллов. Данных о разрушениях нет.
Землетрясения в Западной Сибири крайне редки, за исключением горных областей на юго-востоке региона.
По данным службы, эпицентр подземных толчков находился в Парабельском районе на границе Томской и Омской областей. Сила землетрясения в эпицентре составила 5,5 баллов. Данных о разрушениях нет.
Землетрясения в Западной Сибири крайне редки, за исключением горных областей на юго-востоке региона.
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