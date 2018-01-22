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    Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Западной Сибири

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    Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Западной Сибири

    Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Западной Сибири

    В Томской и Омской областях было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4.

    Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в Западной Сибири в воскресенье. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

    По данным службы, эпицентр подземных толчков находился в Парабельском районе на границе Томской и Омской областей. Сила землетрясения в эпицентре составила 5,5 баллов. Данных о разрушениях нет.

    Землетрясения в Западной Сибири крайне редки, за исключением горных областей на юго-востоке региона.

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