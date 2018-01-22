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    В Петропавловске-Камчатском задержали дебошира, ударившего бортпроводника по лицу

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    В Петропавловске-Камчатском задержали дебошира, ударившего бортпроводника по лицу

    В <nobr>Петропавловске-Камчатском</nobr> задержали дебошира, ударившего бортпроводника по лицу

    В Петропавловске-Камчатском задержали пьяного авиадебошира, ударившего бортпроводника по лицу.

    Полицейские задержали в аэропорту Петропавловска-Камчатского молодого мужчину, который устроил дебош в самолете, летевшем из Москвы, и ударил по лицу бортпроводника.Об этом в воскресенье сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, мужчина, который летел в бизнес-классе, отказывался соблюдать порядок, громко ругался и в ответ на требования бортпроводников занять свое место ударил одного из них по лицу.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Двадцатишестилетний житель города Екатеринбурга был доставлен сотрудниками полиции в дежурную часть. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении».

    Волк добавила, что по факту происшествия против дебошира возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Напомним, согласно внесенным в прошлом году поправкам, хулиганам на транспорте может грозить до 5 лет лишения свободы.

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