Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    Джонни Депп, Том Круз и Марк Уолберг номинированы на звание худших актеров года

    комментировать
    • Фото: Associated Press © 2018, Rick Rycroft , Vianney Le Caer , Rob Grabowski
    Джонни Депп, Том Круз и Марк Уолберг номинированы на звание худших актеров года

    Джонни Депп, Том Круз и Марк Уолберг номинированы на звание худших актеров года

    Джонни Депп, Том Круз и Марк Уолберг номинированы на звание худших актеров года
  • Фото: Associated Press © 2018, Rick Rycroft , Vianney Le Caer , Rob Grabowski

    • В США объявили номинантов на антипремию «Золотая малина», которую присуждают за самые сомнительные достижения в кинематографе.

    Том Круз, Джонни Депп, Эмма Уотсон и Дженнифер Лоуренс стали номинантами на премию «Золотая малина» за худшие достижения кинематографа. Список номинантов был опубликован на странице портала о кино Rotten Tomatoes.

    По традиции, имена номинантов были представлены в ироничном видео, которое в этом году было оформлено как инструкция по защите человечества от «ядовитых отходов». В номинации «Ядовитая актерская игра» представлены Том Круз за фильм «Мумия», Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»), Марк Уолберг («Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: последний рыцарь» и ), Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), а также Зак Эфрон («Спасатели Малибу»).

    Среди актрис за премию «За отравляющую игру» поборются Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»), Кэтрин Хайгл («Наваждение»), Эмма Уотсон («Сфера»), Дженнифер Лоуренс («мама!»), а также актер Тайлер Перри, сыгравший в фильме«Хэллоуин Мэдеи 2»).

    На звание «Худшая картина года» номинированы «Эмоджи фильм», «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу». В прошлом году этот приз забрал документальный фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии».

    Церемония вручения «Золотой малины» проходит каждый год накануне церемонии вручения «Оскара». Название премии происходит от жаргонного выражения to blow raspberry — издать звук, выражающий презрение. Победителей выбирают члены так называемого фонда «Золотая малина». Лауреаты получают приз в форме пластмассовой ягоды, выкрашенной в золотой цвет. Приз стоит всего 5 долларов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru