Джонни Депп, Том Круз и Марк Уолберг номинированы на звание худших актеров года

В США объявили номинантов на антипремию «Золотая малина», которую присуждают за самые сомнительные достижения в кинематографе.
Том Круз, Джонни Депп, Эмма Уотсон и Дженнифер Лоуренс стали номинантами на премию «Золотая малина» за худшие достижения кинематографа. Список номинантов был опубликован на странице портала о кино Rotten Tomatoes.
По традиции, имена номинантов были представлены в ироничном видео, которое в этом году было оформлено как инструкция по защите человечества от «ядовитых отходов». В номинации «Ядовитая актерская игра» представлены Том Круз за фильм «Мумия», Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»), Марк Уолберг («Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: последний рыцарь» и ), Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), а также Зак Эфрон («Спасатели Малибу»).
Среди актрис за премию «За отравляющую игру» поборются Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»), Кэтрин Хайгл («Наваждение»), Эмма Уотсон («Сфера»), Дженнифер Лоуренс («мама!»), а также актер Тайлер Перри, сыгравший в фильме«Хэллоуин Мэдеи 2»).
На звание «Худшая картина года» номинированы «Эмоджи фильм», «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу». В прошлом году этот приз забрал документальный фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии».
Церемония вручения «Золотой малины» проходит каждый год накануне церемонии вручения «Оскара». Название премии происходит от жаргонного выражения to blow raspberry — издать звук, выражающий презрение. Победителей выбирают члены так называемого фонда «Золотая малина». Лауреаты получают приз в форме пластмассовой ягоды, выкрашенной в золотой цвет. Приз стоит всего 5 долларов.
По традиции, имена номинантов были представлены в ироничном видео, которое в этом году было оформлено как инструкция по защите человечества от «ядовитых отходов». В номинации «Ядовитая актерская игра» представлены Том Круз за фильм «Мумия», Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»), Марк Уолберг («Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: последний рыцарь» и ), Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), а также Зак Эфрон («Спасатели Малибу»).
Среди актрис за премию «За отравляющую игру» поборются Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»), Кэтрин Хайгл («Наваждение»), Эмма Уотсон («Сфера»), Дженнифер Лоуренс («мама!»), а также актер Тайлер Перри, сыгравший в фильме«Хэллоуин Мэдеи 2»).
На звание «Худшая картина года» номинированы «Эмоджи фильм», «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу». В прошлом году этот приз забрал документальный фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии».
Церемония вручения «Золотой малины» проходит каждый год накануне церемонии вручения «Оскара». Название премии происходит от жаргонного выражения to blow raspberry — издать звук, выражающий презрение. Победителей выбирают члены так называемого фонда «Золотая малина». Лауреаты получают приз в форме пластмассовой ягоды, выкрашенной в золотой цвет. Приз стоит всего 5 долларов.
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