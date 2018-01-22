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    Три человека погибли в пожаре в центре Москвы

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    Три человека погибли в пожаре в центре Москвы

    Три человека погибли в пожаре в центре Москвы

    Три человека стали жертвами пожара в квартире в центре столицы.

    Три человека погибли в пожаре в центре столицы. Как сообщил агентству «Москва» источник в экстренных службах города, пожар произошел в ночь на понедельник в квартире в Стрельбищенском переулке. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, после того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили в квартире тела троих погибших.

    В столичном управлении МЧС сообщили, что пожарным удалось спасти пятерых человек. Всего из пятиэтажного жилого дома были эвакуированы 12 человек.

    Сообщается, что причиной пожара стало короткое замыкание.

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