СМИ: на президентские выборы в России приедут более 150 иностранных депутатов

Более 150 иностранных парламентариев приедут в качестве наблюдателей на выборы президента РФ. Часть депутатов будет работать в Крыму.
Более 150 иностранных депутатов приедут в качестве наблюдателей на выборы президента РФ в марте 2018 года по приглашению Госдумы. В список приглашенных уже включены парламентарии почти изо всех стран Евросоюза, из ряда стран Азии, а также из Бразилии, Израиля и Южной Африки. Эту информацию «Известиям» подтвердили в нижней палате российского парламента и в ЦИК.
Как рассказали изданию в Госдуме, наблюдатели будут представлять политические партии разной направленности. Инициатива посетить выборы исходила именно от иностранных коллег, сообщил изданию депутат Госдумы Алексей Чепа.
Алексей Чепа, депутат Госдумы: «Мы поддержали их намерение. Российская избирательная система открыта, нам нечего скрывать. Аккредитация и предоставление статуса индивидуальных наблюдателей находится в компетенции ЦИК. Мы помогаем с организацией, готовим пригласительные письма. Наблюдатели сами выбирают регион, который хотят посетить, и сами себе оплачивают дорогу».
Часть иностранных наблюдателей будет работать на избирательных участках в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов положительно воспринял это решение и заявил, что в отношение европейских политиков к статусу полуострова постепенно возвращается здравый смысл.
В ЦИК изданию сообщили, что депутаты будут работать в России в качестве индивидуальных наблюдателей и будут пользоваться теми же правами, что и представители международных организаций.
Как рассказали изданию в Госдуме, наблюдатели будут представлять политические партии разной направленности. Инициатива посетить выборы исходила именно от иностранных коллег, сообщил изданию депутат Госдумы Алексей Чепа.
Алексей Чепа, депутат Госдумы: «Мы поддержали их намерение. Российская избирательная система открыта, нам нечего скрывать. Аккредитация и предоставление статуса индивидуальных наблюдателей находится в компетенции ЦИК. Мы помогаем с организацией, готовим пригласительные письма. Наблюдатели сами выбирают регион, который хотят посетить, и сами себе оплачивают дорогу».
Часть иностранных наблюдателей будет работать на избирательных участках в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов положительно воспринял это решение и заявил, что в отношение европейских политиков к статусу полуострова постепенно возвращается здравый смысл.
В ЦИК изданию сообщили, что депутаты будут работать в России в качестве индивидуальных наблюдателей и будут пользоваться теми же правами, что и представители международных организаций.
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