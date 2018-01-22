СМИ: США планируют отправить в Афганистан еще тысячу военных

Власти США рассматривают вопрос об отправке в Афганистан еще порядка тысячи военных этой весной.
Пентагон рассматривает вопрос об увеличении американского воинского контингента в Афганистане еще на тысячу солдат и офицеров. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
Сообщается, что мера направлена на активизацию борьбы с талибами в преддверии сезона активных боевых действий. По данным источников издания, глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис еще не подписал приказ.
Напомним, в августе президент США Дональд Трамп представил новую военную стратегию страны в Афганистане. Согласно документу, воинский контингент в стране сейчас составляет 14 тысяч человек. Трамп заявил, что полномочия американских военных в этой стране будут расширены для борьбы с терроризмом, и что США больше не будут сообщать о своих военных планах и о численности своих войск, занятых в операциях против боевиков.
Сообщается, что мера направлена на активизацию борьбы с талибами в преддверии сезона активных боевых действий. По данным источников издания, глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис еще не подписал приказ.
Напомним, в августе президент США Дональд Трамп представил новую военную стратегию страны в Афганистане. Согласно документу, воинский контингент в стране сейчас составляет 14 тысяч человек. Трамп заявил, что полномочия американских военных в этой стране будут расширены для борьбы с терроризмом, и что США больше не будут сообщать о своих военных планах и о численности своих войск, занятых в операциях против боевиков.
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