Выборы-2018 установили рекорд по числу участников

Число пожелавших участвовать в президентских выборах стало рекордным с 2000 года, сообщили в Комитете гражданских инициатив.
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Число заявивших о намерении участвовать в президентских выборах стало рекордным с 2000 года. Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив. В понедельник организация представила первый из серии докладов, посвященных наблюдению за президентскими выборами в России. Эксперты проанализировали первый этап кампании — выдвижение — и выяснили, что с начала предвыборной гонки Центризбирком получил 70 уведомлений от потенциальных кандидатов. Необходимые документы подали лишь 36 претендентов, а разрешение начать избирательную кампанию получили 17 человек.
Большое количество заявок связано со снижением требований к количеству подписей, считают эксперты КГИ.
Из доклада Комитета гражданских инициатив: «Сравнение с выборами 2000–2012 годов показывает, что число пожелавших участвовать в выборах в настоящей кампании оказалось рекордным. Можно предполагать, что это связано со снижением требования к числу подписей избирателей (которые собираются на втором этапе)».
В 2000 году для регистрации в качестве кандидата претенденту было нужно собрать 500 тысяч подписей граждан, причем в сокращенные сроки, так как выборы были досрочными. В 2004–2012 годах для регистрации было нужно 2 миллиона подписей. В настоящее время кандидатам от партий, кроме парламентских, требуется для регистрации 100 тысяч подписей, а самовыдвиженцам — 300 тысяч.
Эксперты также отметили, что первый этап кампании прошло меньше претендентов. чем в 2000 году: уровень отсева составил 52%. Несмотря на это, этап выдвижения показал высокую эффективность претендентов, особенно тех, кто выдвигался в качестве самовыдвиженцев.
Из доклада Комитета гражданских инициатив: «И по количеству подавших в ЦИК РФ документы на выдвижение, и по количеству положительно прошедших проверку законности выдвижения кандидатов выборы 2018 года выглядят наиболее представительно с 2004 года».
Большое количество заявок связано со снижением требований к количеству подписей, считают эксперты КГИ.
Из доклада Комитета гражданских инициатив: «Сравнение с выборами 2000–2012 годов показывает, что число пожелавших участвовать в выборах в настоящей кампании оказалось рекордным. Можно предполагать, что это связано со снижением требования к числу подписей избирателей (которые собираются на втором этапе)».
В 2000 году для регистрации в качестве кандидата претенденту было нужно собрать 500 тысяч подписей граждан, причем в сокращенные сроки, так как выборы были досрочными. В 2004–2012 годах для регистрации было нужно 2 миллиона подписей. В настоящее время кандидатам от партий, кроме парламентских, требуется для регистрации 100 тысяч подписей, а самовыдвиженцам — 300 тысяч.
Эксперты также отметили, что первый этап кампании прошло меньше претендентов. чем в 2000 году: уровень отсева составил 52%. Несмотря на это, этап выдвижения показал высокую эффективность претендентов, особенно тех, кто выдвигался в качестве самовыдвиженцев.
Из доклада Комитета гражданских инициатив: «И по количеству подавших в ЦИК РФ документы на выдвижение, и по количеству положительно прошедших проверку законности выдвижения кандидатов выборы 2018 года выглядят наиболее представительно с 2004 года».
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