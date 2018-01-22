Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    Выборы-2018 установили рекорд по числу участников

    7 комментариев
    • Фото: Алеев Егор / ТАСС
    <nobr>Выборы-2018</nobr> установили рекорд по числу участников

    Выборы-2018 установили рекорд по числу участников

    <nobr>Выборы-2018</nobr> установили рекорд по числу участников
  • Фото: Алеев Егор / ТАСС

    • Число пожелавших участвовать в президентских выборах стало рекордным с 2000 года, сообщили в Комитете гражданских инициатив.

    Число заявивших о намерении участвовать в президентских выборах стало рекордным с 2000 года. Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив. В понедельник организация представила первый из серии докладов, посвященных наблюдению за президентскими выборами в России. Эксперты проанализировали первый этап кампании — выдвижение — и выяснили, что с начала предвыборной гонки Центризбирком получил 70 уведомлений от потенциальных кандидатов. Необходимые документы подали лишь 36 претендентов, а разрешение начать избирательную кампанию получили 17 человек.

    Большое количество заявок связано со снижением требований к количеству подписей, считают эксперты КГИ.

    Из доклада Комитета гражданских инициатив: «Сравнение с выборами 2000–2012 годов показывает, что число пожелавших участвовать в выборах в настоящей кампании оказалось рекордным. Можно предполагать, что это связано со снижением требования к числу подписей избирателей (которые собираются на втором этапе)».

    смотретьЦИК: борьбу за высший пост в России продолжают 17 претендентов
    ЦИК: борьбу за высший пост в России продолжают 17 претендентов
    В 2000 году для регистрации в качестве кандидата претенденту было нужно собрать 500 тысяч подписей граждан, причем в сокращенные сроки, так как выборы были досрочными. В 2004–2012 годах для регистрации было нужно 2 миллиона подписей. В настоящее время кандидатам от партий, кроме парламентских, требуется для регистрации 100 тысяч подписей, а самовыдвиженцам — 300 тысяч.

    Эксперты также отметили, что первый этап кампании прошло меньше претендентов. чем в 2000 году: уровень отсева составил 52%. Несмотря на это, этап выдвижения показал высокую эффективность претендентов, особенно тех, кто выдвигался в качестве самовыдвиженцев.

    Из доклада Комитета гражданских инициатив: «И по количеству подавших в ЦИК РФ документы на выдвижение, и по количеству положительно прошедших проверку законности выдвижения кандидатов выборы 2018 года выглядят наиболее представительно с 2004 года».

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru