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    Филиппины депортируют 19 россиянок, подозреваемых в проституции

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    Филиппины депортируют 19 россиянок, подозреваемых в проституции

    Филиппины депортируют 19 россиянок, подозреваемых в проституции

    Власти Филиппин вышлют из страны 19 гражданок России по подозрению в проституции.

    Бюро по вопросам иммиграции Филиппин объявило о депортации 19 гражданок России, подозреваемых в занятии проституцией в ночных клубах. Женщины были задержаны в ночном клубе в городе Анхелесе. Они находились на Филиппинах без виз и разрешений на работу.

    Кроме того, в клубе были задержаны двое корейцев. Миграционная полиция предполагает, что они были сутенерами, и с их помощью женщины попали в страну. Задержанные работали в клубе кассиром и менеджером, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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