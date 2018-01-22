Филиппины депортируют 19 россиянок, подозреваемых в проституции

Власти Филиппин вышлют из страны 19 гражданок России по подозрению в проституции.
Бюро по вопросам иммиграции Филиппин объявило о депортации 19 гражданок России, подозреваемых в занятии проституцией в ночных клубах. Женщины были задержаны в ночном клубе в городе Анхелесе. Они находились на Филиппинах без виз и разрешений на работу.
Кроме того, в клубе были задержаны двое корейцев. Миграционная полиция предполагает, что они были сутенерами, и с их помощью женщины попали в страну. Задержанные работали в клубе кассиром и менеджером, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Кроме того, в клубе были задержаны двое корейцев. Миграционная полиция предполагает, что они были сутенерами, и с их помощью женщины попали в страну. Задержанные работали в клубе кассиром и менеджером, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Комментарии