В столичных аэропортах из-за непогоды задержали более 50 рейсов

Снегопад стал причиной массовых задержек и отмен авиарейсов в Москве.
Согласно данным электронных табло аэропортов, в Шереметьево в настоящее время задержаны 28 рейсов, во Внуково — 12 рейсов. В Домодедово задержаны 15 вылетов и отменены 7.
Ранее в воскресенье управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о снегопаде, который продолжится всю ночь. Со следующей же недели столичный регион окажется в тылу балканского циклона. Он принесет с собой солнечную и морозную погоду. Синоптики прогнозируют от минус 10 до минус 15 ночью, местами столбики термометров опустятся до минус 18 градусов. Дневные температуры будут колебаться в пределах минус 5–10 градусов.
Ранее в воскресенье управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о снегопаде, который продолжится всю ночь. Со следующей же недели столичный регион окажется в тылу балканского циклона. Он принесет с собой солнечную и морозную погоду. Синоптики прогнозируют от минус 10 до минус 15 ночью, местами столбики термометров опустятся до минус 18 градусов. Дневные температуры будут колебаться в пределах минус 5–10 градусов.
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