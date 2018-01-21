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    Картофель стал чемпионом по подорожанию в 2017 году

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    Картофель стал чемпионом по подорожанию в 2017 году

    Картофель стал чемпионом по подорожанию в 2017 году

    Средние розничные цены на картофель в прошлом году увеличились почти на четверть.

    Средняя цена картофеля выросла в 2017 году на 24%. Причиной подорожания стал плохой урожай из-за холодной весны. Если в 2016-м в России был собран самый высокий за последние годы урожай (31,1 млн т), то в прошлом году валовый сбор картофеля уменьшился до 29,5 млн т.

    Из-за этого, отмечает РБК со ссылкой на данные Росстата, картофель в прошлом году подорожал больше всех из социально значимых товаров первой необходимости. При этом производители говорят, что в 2018 году отпускные цены на картофель могут увеличиться еще сильнее.

    В целом цены на продовольственные товары (без учета алкоголя) выросли в 2017 году почти на 3%. Помимо картофеля, серьезно подорожали сливочное масло (почти на 21%), молоко (плюс 9%) и ржаной хлеб (плюс 5%). При этом упали цены на сахар (почти на 18%), гречку (минус 16%) и яйца (минус 7%).

    Отметим, что недавно Счетная палата объявила о снижении уровня самообеспеченности картофелем в РФ. В прошлом году он упал на 7 процентных пунктов, составив порядка 90%.

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