Звезды сошлись <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Звезды сошлись 16+
    •  

    На Москву надвигаются 18-градусные морозы

    1 комментарий

    На Москву надвигаются 18-градусные морозы

    На Москву надвигаются <nobr>18-градусные</nobr> морозы

    По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Москве ожидаются морозы до минус 18 градусов.

    Начиная с понедельника Москва окажется в тылу балканского циклона. Он принесет с собой морозный воздух и разрозненные снеговые облака. Атмосферное давление всю неделю будет расти и составит 749 мм ртутного столба. Из-за этого в столице ожидается солнечная и морозная погода, сообщают в центре погоды «Фобос».

    Из сообщения центра погоды «Фобос»: «Со вторника и практически до конца недели инициатива в атмосфере будет принадлежать области повышенного атмосферного давления, благодаря чему ожидается в основном солнечная и без существенных осадков погода с температурой точь-в-точь соответствующей своей климатической норме».

    Синоптики прогнозируют от минус 10 до минус 15 ночью, местами столбик термометра опустится до минус 18 градусов. Дневные температуры будут колебаться в пределах минус 5–10 градусов.

    Ранее сообщалось, что ночь с 19 на 20 января в столице стала самой холодной с начала зимы — столбики термометров показали минус 10 градусов. В Подмосковье было еще холоднее — местами воздух остыл до минус 12,4.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru