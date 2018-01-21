На Москву надвигаются 18-градусные морозы

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Москве ожидаются морозы до минус 18 градусов.
Начиная с понедельника Москва окажется в тылу балканского циклона. Он принесет с собой морозный воздух и разрозненные снеговые облака. Атмосферное давление всю неделю будет расти и составит 749 мм ртутного столба. Из-за этого в столице ожидается солнечная и морозная погода, сообщают в центре погоды «Фобос».
Из сообщения центра погоды «Фобос»: «Со вторника и практически до конца недели инициатива в атмосфере будет принадлежать области повышенного атмосферного давления, благодаря чему ожидается в основном солнечная и без существенных осадков погода с температурой точь-в-точь соответствующей своей климатической норме».
Синоптики прогнозируют от минус 10 до минус 15 ночью, местами столбик термометра опустится до минус 18 градусов. Дневные температуры будут колебаться в пределах минус 5–10 градусов.
Ранее сообщалось, что ночь с 19 на 20 января в столице стала самой холодной с начала зимы — столбики термометров показали минус 10 градусов. В Подмосковье было еще холоднее — местами воздух остыл до минус 12,4.
Из сообщения центра погоды «Фобос»: «Со вторника и практически до конца недели инициатива в атмосфере будет принадлежать области повышенного атмосферного давления, благодаря чему ожидается в основном солнечная и без существенных осадков погода с температурой точь-в-точь соответствующей своей климатической норме».
Синоптики прогнозируют от минус 10 до минус 15 ночью, местами столбик термометра опустится до минус 18 градусов. Дневные температуры будут колебаться в пределах минус 5–10 градусов.
Ранее сообщалось, что ночь с 19 на 20 января в столице стала самой холодной с начала зимы — столбики термометров показали минус 10 градусов. В Подмосковье было еще холоднее — местами воздух остыл до минус 12,4.
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