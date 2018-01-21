На трассе в Тульской области погибли пять человек

В Куркинском районе Тульской области столкнулись два легковых автомобиля.
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Автокатастрофа произошла возле поселка Ивановка. Там столкнулись Nissan и ВАЗ-2111.
В результате погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы, сообщает ТАСС.
Сейчас причины и обстоятельства трагедии выясняются. По предварительным данным, ДТП случилось из-за сильного снегопада.
В результате погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы, сообщает ТАСС.
Сейчас причины и обстоятельства трагедии выясняются. По предварительным данным, ДТП случилось из-за сильного снегопада.
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