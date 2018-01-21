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    На трассе в Тульской области погибли пять человек

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    • Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
    На трассе в Тульской области погибли пять человек

    На трассе в Тульской области погибли пять человек

    На трассе в Тульской области погибли пять человек
  • Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

    • В Куркинском районе Тульской области столкнулись два легковых автомобиля.

    Автокатастрофа произошла возле поселка Ивановка. Там столкнулись Nissan и ВАЗ-2111.

    В результате погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы, сообщает ТАСС.

    Сейчас причины и обстоятельства трагедии выясняются. По предварительным данным, ДТП случилось из-за сильного снегопада.

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