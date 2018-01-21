Одна из крупнейших бригад ВСУ ушла из Донбасса

Бойцы украинской
128-й отдельной горно-пехотной бригады, также известной как «Закарпатский легион», в полном составе покинули зону конфликта в Донбассе.
Подразделение прибыло в место постоянной дислокации — Закарпатскую область. Там же теперь дислоцируется эшелон с техникой и автомобилями военных, передает РИА Новости.
Фотографии прибывших в регион бойцов разместило на своей странице в Facebook Движение поддержки закарпатских военных. В их сообщении отмечается, что «все живы, все здоровы».
Служащие 128-й бригады пробудут в Закарпатье как минимум до июля 2018 года.
Точное место, где дислоцировалась эта горно-пехотная бригада в Донбассе, не называется.
Фотографии прибывших в регион бойцов разместило на своей странице в Facebook Движение поддержки закарпатских военных. В их сообщении отмечается, что «все живы, все здоровы».
Служащие 128-й бригады пробудут в Закарпатье как минимум до июля 2018 года.
Точное место, где дислоцировалась эта горно-пехотная бригада в Донбассе, не называется.
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