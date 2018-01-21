Психологи бьют тревогу: Россию охватила криптовалютная мания

Сегодня никто не может спрогнозировать, как биткоин поведет себя через месяц. И никто не может понять, какая из существующих криптовалют выживет, ведь их уже десятки.
Это раньше американцы говорили: хочешь на пустом месте сделать миллион — создай религиозную секту. Сейчас для прыжка «из грязи в князи» достаточно придумать криптовалюту. Еще три года назад россияне о всяких там «коинах» ничего не знали. Мы медленно запрягаем, зато потом скачем как угорелые.
Народ подогревается слухами о том, как некий австралиец купил «на четвертак» полторы тысячи биткоинов, а сейчас это уже 15 миллионов долларов. Австралиец, правда, диск с данными потерял, но с нами-то такого не случится, точно разбогатеем. Психологи уже говорят о новой мании.
Сергей Ениколопов, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук: «Увлечение криптовалютой действительно стало аддикцией. Это то, что мы отмечаем у игроманов, у компьютерной зависимости. Хочется заработать больше, не прикладывая больших усилий».
Криптофермы в России множатся. При этом добытчики не особо понимают, что такое биткоин. А то, как он себя поведет, даже для профессиональных программистов загадка.
Герман Клименко, советник президента РФ по вопросам развития Интернета: «В случае с криптовалютами, они живут в замкнутом пространстве. У программистов есть такой термин — сферический конь в вакууме. Криптовалюта — это сферический конь в вакууме. Мы не можем познать ее законов, их просто нет».
У нас криптовалюту покупают редко, предпочитают добывать. Закупают станции с мощными видеокартами, которые греются как сто утюгов. В Новороссийске майнеры спалили квартиру. А экологи всполошились — по всему миру майнеры сжигают больше 40 тераватт электроэнергии в час. Как целая страна — Новая Зеландия или Венгрия.
Что будет с криптовалютой дальше, предсказать невозможно. Логика здесь не работает. Можно озолотиться, а можно и прогореть. Джон Макафи, эксцентричный гуру Интернета, недавно обещал отрезать и съесть свое мужское достоинство, если курс биткоина через два года не поднимется до миллиона долларов. Но сейчас криптовалюту лихорадит. И многие злопыхатели уже пожелали Джону приятного аппетита.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
Народ подогревается слухами о том, как некий австралиец купил «на четвертак» полторы тысячи биткоинов, а сейчас это уже 15 миллионов долларов. Австралиец, правда, диск с данными потерял, но с нами-то такого не случится, точно разбогатеем. Психологи уже говорят о новой мании.
Сергей Ениколопов, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук: «Увлечение криптовалютой действительно стало аддикцией. Это то, что мы отмечаем у игроманов, у компьютерной зависимости. Хочется заработать больше, не прикладывая больших усилий».
Криптофермы в России множатся. При этом добытчики не особо понимают, что такое биткоин. А то, как он себя поведет, даже для профессиональных программистов загадка.
Герман Клименко, советник президента РФ по вопросам развития Интернета: «В случае с криптовалютами, они живут в замкнутом пространстве. У программистов есть такой термин — сферический конь в вакууме. Криптовалюта — это сферический конь в вакууме. Мы не можем познать ее законов, их просто нет».
У нас криптовалюту покупают редко, предпочитают добывать. Закупают станции с мощными видеокартами, которые греются как сто утюгов. В Новороссийске майнеры спалили квартиру. А экологи всполошились — по всему миру майнеры сжигают больше 40 тераватт электроэнергии в час. Как целая страна — Новая Зеландия или Венгрия.
Что будет с криптовалютой дальше, предсказать невозможно. Логика здесь не работает. Можно озолотиться, а можно и прогореть. Джон Макафи, эксцентричный гуру Интернета, недавно обещал отрезать и съесть свое мужское достоинство, если курс биткоина через два года не поднимется до миллиона долларов. Но сейчас криптовалюту лихорадит. И многие злопыхатели уже пожелали Джону приятного аппетита.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
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