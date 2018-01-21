Песков рассказал, зачем носит красные штаны

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о своем гардеробе и тяге к ярким цветам.
В интервью телеканалу «Россия 1» Дмитрий Песков признал, что в его гардеробе имеются красные тренировочные штаны, ставшие известными год назад благодаря социальным сетям, а также несколько костюмов, в которых он проводит большую часть времени, передает «Вести.Ru».
На вопрос о том, откуда у него тяга к ярким цветам, Песков, который во время интервью был в ярком шарфе, пояснил: « Это в пику серым будням».
Напомним, фотография Пескова, сидящего на автомойке в красных штанах, появилось в соцсетях в конце 2016 года и наделало немало шума. Позже фигуристка и жена официального представителя Кремля Татьяна Навка разместила в соцсети еще несколько фотографий, на которых Песков предстает в красных штанах.
Кроме того, в интервью пресс-секретарь президента заявил, что не сомневается в убедительной победе Владимира Путина на выборах, отметил, что для главы государства нет неудобных вопросов, и назвал свою работу с Путиным удачей всей своей жизни.
На вопрос о том, откуда у него тяга к ярким цветам, Песков, который во время интервью был в ярком шарфе, пояснил: « Это в пику серым будням».
Напомним, фотография Пескова, сидящего на автомойке в красных штанах, появилось в соцсетях в конце 2016 года и наделало немало шума. Позже фигуристка и жена официального представителя Кремля Татьяна Навка разместила в соцсети еще несколько фотографий, на которых Песков предстает в красных штанах.
Кроме того, в интервью пресс-секретарь президента заявил, что не сомневается в убедительной победе Владимира Путина на выборах, отметил, что для главы государства нет неудобных вопросов, и назвал свою работу с Путиным удачей всей своей жизни.
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