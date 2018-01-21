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    США задумались о ядерном ударе в ответ на кибератаки. армии мира, Пентагон, США, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША задумались о ядерном ударе в ответ на кибератаки

    США задумались о ядерном ударе в ответ на кибератаки

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    США задумались о ядерном ударе в ответ на кибератаки

    США задумались о ядерном ударе в ответ на кибератаки

      Пока Совбез ООН Совбез обсуждал, что делать с оружием массового уничтожения, в Белом доме рассматривали подготовленную Пентагоном новую концепцию ядерной доктрины. По ней поводов для применения ядерного оружия у США должно стать заметно больше.

      Нажать красную кнопку американский президент теперь сможет даже в ответ на кибератаку. Судить о параграфах ядерной доктрины пока можно лишь по утечкам.

      Официальную публикацию новой ядерной доктрины ждут в феврале, но о главном уже написало издание Huffington Post. США собираются наращивать и совершенствовать свой ядерные силы для «сдерживания России, Китая, Ирана и Северной Кореи». Пентагон нарастит количество ядерных зарядов малой мощности для баллистических ракеты Trident II, используемых на подводных лодках. Появится и принципиально новая ракета морского базирования с ядерным боезарядом.

      Мир как-то привык, что межконтинентальные баллистические ракеты — оружие сдерживания даже в руках тех, кто когда-то не посчитал зазорным сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и расслабился. Надо напомнить ему, что и ядерный Армагеддон Штаты могут повторить. Порог использования самого грозного оружия снижен. Ведь в проекте доктрины, на который ссылаются репортеры, написано о «малосильных зарядах».

      Кроме того, США объявили Россию «растущей угрозой». Деталями поделился министр обороны — он представил новую стратегию национальной обороны.

      Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Мы стоим перед растущей угрозой со стороны таких отличных друг от друга ревизионистских сил, как Китай и Россия. Эти страны стремятся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям».

      Для решения этой проблемы Пентагон получит рекордную сумму в 700 миллиардов долларов. Для сравнения, бюджет Минобороны России в 2018 году составит 46 миллиардов.

      Кампанию по борьбе с терроризмом США обещают продолжать, но главная задача новой стратегии заявлена именно как соперничество с ядерными державами. Документ не исключает взаимовыгодного сотрудничества с Россией, Китаем или Ираном, но, кажется, что на это выделено не так много денег.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Пономарёва.

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