Страна брошенных детей: кто пишет в Молдавии украинский сценарий

Жесткие антироссийские инициативы следуют в Молдавии одна за другой. Как будто бы из страны пытаются вымести все российское.
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Сначала было принято решение отозвать посла Молдавии из России с формулировкой «за преследование молдавских политиков». Затем вышел закон о запрете вещания российских новостных каналов в Молдавии. Теперь — инициатива либеральной партии о том, чтобы Молдавия вышла из СНГ. И все прекрасно понимают, что это демонстрация отношения к России, несмотря на то что более 80% аграрного экспорта Молдавии — это Россия, а более 600 тысяч молдаван из трехмиллионного населения работают у нас в стране.
Богдан Цырдя, политолог, депутат парламента Молдавии: «Я напомню, что из России в течение многих лет мы получаем больше всего трансфертов, денежных трансфертов от гастарбайтеров. Это порядка около 1 миллиарда долларов ежегодно. То есть это почти чуть ли не половина бюджета республики».
Молдавия — страна брошенных детей, потому что родители уехали на заработки. Остались деды и бабки, те, кто не может уже зарабатывать тяжелый хлеб гастарбайтера. Из трех миллионов молдаван официально в стране остается один миллион — остальные в России и Европе.
Здесь все началось раньше, чем на Украине. Безвиз, ставший почти национальной идеей, — главный аргумент против дружбы с Россией. Антикоррупционный суд, который стал главным инструментом борьбы за власть и главным рычагом Запада. Приднестровская проблема, которую решать не хочется, ведь если не пугать сепаратистами, тогда нечем будет объяснять, почему живут в бедности и в долгах. И это еще не весь букет проблем Молдавии. Здесь вся республика знает, что из бюджета был украден целый миллиард долларов, практически все, что было. Здесь избранный народом президент пытается заблокировать назначения министрами тех, кто воровал, но его его лишают полномочий ровно на время назначений. Здесь идею «мы хотим стать великой Румынией» объясняют просто: тогда мы автоматически станем членом НАТО, ЕС — и заживем. Так же, как в соседней Украине.
Судя по всему, Евросоюз из своего офиса в центре Кишинева очень внимательно наблюдает за происходящим и очень многое начинает осознавать. Потому что суть его последнего доклада по Молдавии сводится к тому, что очень многое здесь завязано на персоналии, а власть сильно зависит от олигархов. Поэтому нужно вырастить новую элиту. Поэтому, если парламент начнет принимать законы, которые ограничат европейское влияние и возможность вырастить новых активистов, ЕС будет этим крайне недовольны.
Юрий Рошка, журналист: «Ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты не выражают ясных и внятных сигналов по тому поводу, что в Республике Молдова нет свободы суда, независимости суда, что Конституционный суд является практически группой адвокатов нынешней власти. Ничего подобного не слышно».
Так же, как в соседней Украине, здесь олигархи на месте борются за власть с олигархами в столице — с предсказуемым результатом. Все прекрасно понимают — осенью выборы. По простой логике, если народ выбрал только что президента, который хотел бы дружить с Россией, он подтвердит свой выбор и на голосовании в парламент. Но, по логике здешней, расклад сил может быть абсолютно непредсказуем.
Здание Президентского дворца в Молдавии, разрушенное во время госпереворота 2009 года, стоит за строительным забором, потому что у страны нет денег на его восстановление. И сегодня именно это здание — символ того, что бывает, когда политики не могут договорится и не хотят услышать волю народа, а также повод для размышления: может ли Молдова сегодня позволить себе разжигать политическую конфронтацию.
Подробнее — в сюжете «Итогов недели» с Ирадой Зейналовой.
Богдан Цырдя, политолог, депутат парламента Молдавии: «Я напомню, что из России в течение многих лет мы получаем больше всего трансфертов, денежных трансфертов от гастарбайтеров. Это порядка около 1 миллиарда долларов ежегодно. То есть это почти чуть ли не половина бюджета республики».
Молдавия — страна брошенных детей, потому что родители уехали на заработки. Остались деды и бабки, те, кто не может уже зарабатывать тяжелый хлеб гастарбайтера. Из трех миллионов молдаван официально в стране остается один миллион — остальные в России и Европе.
Здесь все началось раньше, чем на Украине. Безвиз, ставший почти национальной идеей, — главный аргумент против дружбы с Россией. Антикоррупционный суд, который стал главным инструментом борьбы за власть и главным рычагом Запада. Приднестровская проблема, которую решать не хочется, ведь если не пугать сепаратистами, тогда нечем будет объяснять, почему живут в бедности и в долгах. И это еще не весь букет проблем Молдавии. Здесь вся республика знает, что из бюджета был украден целый миллиард долларов, практически все, что было. Здесь избранный народом президент пытается заблокировать назначения министрами тех, кто воровал, но его его лишают полномочий ровно на время назначений. Здесь идею «мы хотим стать великой Румынией» объясняют просто: тогда мы автоматически станем членом НАТО, ЕС — и заживем. Так же, как в соседней Украине.
Судя по всему, Евросоюз из своего офиса в центре Кишинева очень внимательно наблюдает за происходящим и очень многое начинает осознавать. Потому что суть его последнего доклада по Молдавии сводится к тому, что очень многое здесь завязано на персоналии, а власть сильно зависит от олигархов. Поэтому нужно вырастить новую элиту. Поэтому, если парламент начнет принимать законы, которые ограничат европейское влияние и возможность вырастить новых активистов, ЕС будет этим крайне недовольны.
Юрий Рошка, журналист: «Ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты не выражают ясных и внятных сигналов по тому поводу, что в Республике Молдова нет свободы суда, независимости суда, что Конституционный суд является практически группой адвокатов нынешней власти. Ничего подобного не слышно».
Так же, как в соседней Украине, здесь олигархи на месте борются за власть с олигархами в столице — с предсказуемым результатом. Все прекрасно понимают — осенью выборы. По простой логике, если народ выбрал только что президента, который хотел бы дружить с Россией, он подтвердит свой выбор и на голосовании в парламент. Но, по логике здешней, расклад сил может быть абсолютно непредсказуем.
Здание Президентского дворца в Молдавии, разрушенное во время госпереворота 2009 года, стоит за строительным забором, потому что у страны нет денег на его восстановление. И сегодня именно это здание — символ того, что бывает, когда политики не могут договорится и не хотят услышать волю народа, а также повод для размышления: может ли Молдова сегодня позволить себе разжигать политическую конфронтацию.
Подробнее — в сюжете «Итогов недели» с Ирадой Зейналовой.
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