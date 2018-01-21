Актриса из «Гарри Поттера» посетовала на отсутствие сексуальных домогательств

Британская актриса Зои Уонамейкер назвала
секс-скандал в Голливуде охотой на ведьм.
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Уонамейкер рассказала, что домогательства в шоу-бизнесе никогда не были чем-то необычным. Так, по словам актрисы, такое поведение было широко распространено на телевидении в 1970-х, когда она начинала карьеру. Уонамейкер рассказала, что в те годы у нее была подруга, которая редактировала сценарии. Она, по словам 68-летней артистки, постоянно сталкивалась с домогательствами. А вот к самой Уонамейкер никто не приставал, и это очень раздражало актрису.
Кроме того, Уонамейкер назвала «охотой на ведьм» скандал с домогательствами в Голливуде, сравнив происходящее с гонениями на коммунистов и «антиамерикански настроенных» граждан во времена маккартизма, передает Mirror Online.
Зои Уонамейкер: «Я расстроена, потому что это охота на ведьм. Вы можете что-то получить, просто заявив через 50 лет: „О, меня изнасиловали“. Я думаю: „Чего же вы так долго ждали?“»
Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. Влиятельного продюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к десяткам женщин, в том числе к актрисам Гвинет Пэлтроу, Уме Турман, Эшли Джадд, Анджелине Джоли и многим другим. Также в неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, певицу Мэрайю Кэри и других знаменитостей.
Зои Уонамейкер сыграла роль мадам Трюк в фильмах о Гарри Поттере. Также она снималась в фильмах об Эркюле Пуаро, и телесериале «Моя семья».
Кроме того, Уонамейкер назвала «охотой на ведьм» скандал с домогательствами в Голливуде, сравнив происходящее с гонениями на коммунистов и «антиамерикански настроенных» граждан во времена маккартизма, передает Mirror Online.
Зои Уонамейкер: «Я расстроена, потому что это охота на ведьм. Вы можете что-то получить, просто заявив через 50 лет: „О, меня изнасиловали“. Я думаю: „Чего же вы так долго ждали?“»
Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. Влиятельного продюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к десяткам женщин, в том числе к актрисам Гвинет Пэлтроу, Уме Турман, Эшли Джадд, Анджелине Джоли и многим другим. Также в неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, певицу Мэрайю Кэри и других знаменитостей.
Зои Уонамейкер сыграла роль мадам Трюк в фильмах о Гарри Поттере. Также она снималась в фильмах об Эркюле Пуаро, и телесериале «Моя семья».
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