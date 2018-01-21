Иран потребовал немедленно прекратить турецкую операцию в Африне

Власти Ирана призвали Турцию как можно скорей прекратить военную операцию в Сирии.
Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми. Он отметил, что Иран внимательно следит за ситуацией в Сирии и надеется на немедленное завершение турецкой военной операции.
Он также отметил, что действия ВС Турции в Африне могут усугубить кризис в приграничных территориях Сирии и сыграть на руку террористам, сообщает Reuters.
Бахрам Гасеми, представитель МИД Ирана: «Иран надеется, что эта операция закончится немедленно, чтобы предотвратить усугубление кризиса в приграничных регионах Турции и Сирии. Затянувшееся бедственное положение в Африне может способствовать успехам террористических группировок в северной Сирии».
Также стало известно, что глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В разговоре представитель Ирана подчеркнул, что операция в Африне не должна помешать трехсторонним переговорам по политическому урегулированию в Сирии в формате Турция — Россия — Иран. Он также отметил важность сохранения единства, независимости и суверенитета Сирии.
Мохаммад Багери, глава генштаба ВС Ирана: «Важно не допустить нарушения единства, независимости и суверенитета Сирии.Турция должна заявить, что у нее нет амбиций в Сирии. Операция в Африне не должна быть использованы врагами сирийского народа и врагами исламского мира, особенно США и их союзниками, для реализации своих замыслов в Сирии».
Напомним, в субботу, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала авиация поразила более сотни целей, а потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии.
Премьер Турции Бинали Йылдрым ранее заявил, что операция будет проводиться в четыре этапа, а ее целью является создание 30-километровой зоны безопасности. А Реджеп Эрдоган отметил, что «террористы бегут из Африна», а военная операция в скором времени завершится.
Между тем президент Сирии Башар Асад осудил действия Турции и заявил, что турецкую операцию нельзя «отделить от политики, которой следует турецкий режим с первого дня кризиса».
Ранее в «жестокой агрессии» Анкару обвинил МИД Сирии. В ведомстве подчеркнули, что Африн является неотъемлемой частью сирийской территории.
Он также отметил, что действия ВС Турции в Африне могут усугубить кризис в приграничных территориях Сирии и сыграть на руку террористам, сообщает Reuters.
Бахрам Гасеми, представитель МИД Ирана: «Иран надеется, что эта операция закончится немедленно, чтобы предотвратить усугубление кризиса в приграничных регионах Турции и Сирии. Затянувшееся бедственное положение в Африне может способствовать успехам террористических группировок в северной Сирии».
Также стало известно, что глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В разговоре представитель Ирана подчеркнул, что операция в Африне не должна помешать трехсторонним переговорам по политическому урегулированию в Сирии в формате Турция — Россия — Иран. Он также отметил важность сохранения единства, независимости и суверенитета Сирии.
Мохаммад Багери, глава генштаба ВС Ирана: «Важно не допустить нарушения единства, независимости и суверенитета Сирии.Турция должна заявить, что у нее нет амбиций в Сирии. Операция в Африне не должна быть использованы врагами сирийского народа и врагами исламского мира, особенно США и их союзниками, для реализации своих замыслов в Сирии».
Напомним, в субботу, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала авиация поразила более сотни целей, а потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии.
Премьер Турции Бинали Йылдрым ранее заявил, что операция будет проводиться в четыре этапа, а ее целью является создание 30-километровой зоны безопасности. А Реджеп Эрдоган отметил, что «террористы бегут из Африна», а военная операция в скором времени завершится.
Между тем президент Сирии Башар Асад осудил действия Турции и заявил, что турецкую операцию нельзя «отделить от политики, которой следует турецкий режим с первого дня кризиса».
Ранее в «жестокой агрессии» Анкару обвинил МИД Сирии. В ведомстве подчеркнули, что Африн является неотъемлемой частью сирийской территории.
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