Катар обвинили в подкупе ФИФА ради ЧМ-2022

Английские журналисты заявили, что катарский телеканал Al Jazeera обещал выплатить ФИФА 100 млн долларов, если страна получит право на чемпионат мира 2022 года.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на книгу Бониты Мерсиадес, которая участвовала в подаче заявки Австралии на турнир, до выборов руководство ФИФА выражало беспокойство в связи с тем, что победа Катара может привести к дефициту бюджета футбольной организации. Тогда Al Jazeera согласилась выплатить федерации 100 млн долларов.
При этом в самой телекомпании не стали отрицать проведение транша, однако назвали платеж «производственным взносом», который является «стандартной рыночной практикой и часто навязывается вещателям спортивными федерациями и обладателями прав».
Кроме того, в книге утверждается, что экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер еще до голосования знал о победе заявки Катара и даже заранее позвонил Бараку Обаме, чтобы сообщить, что США, которые считались фаворитами, не смогут получить право на чемпионат мира 2022 года.
Напомним, громкий коррупционный скандал в ФИФА разгорелся в мае 2015 года. По обвинению в хищениях и получении взяток были задержаны сразу несколько высокопоставленных футбольных функционеров, в том числе члены исполкома организации. На фоне скандала в отставку решил уйти президент ФИФА Йозеф Блаттер.
О том, что чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, было объявлено в декабре 2010 года. Соперниками Катара были Австралия, США, Южная Корея и Япония. После коррупционного скандала в ФИФА стали вестись разговоры о том, что чемпионат необходимо перенести.
При этом в самой телекомпании не стали отрицать проведение транша, однако назвали платеж «производственным взносом», который является «стандартной рыночной практикой и часто навязывается вещателям спортивными федерациями и обладателями прав».
Кроме того, в книге утверждается, что экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер еще до голосования знал о победе заявки Катара и даже заранее позвонил Бараку Обаме, чтобы сообщить, что США, которые считались фаворитами, не смогут получить право на чемпионат мира 2022 года.
Напомним, громкий коррупционный скандал в ФИФА разгорелся в мае 2015 года. По обвинению в хищениях и получении взяток были задержаны сразу несколько высокопоставленных футбольных функционеров, в том числе члены исполкома организации. На фоне скандала в отставку решил уйти президент ФИФА Йозеф Блаттер.
О том, что чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, было объявлено в декабре 2010 года. Соперниками Катара были Австралия, США, Южная Корея и Япония. После коррупционного скандала в ФИФА стали вестись разговоры о том, что чемпионат необходимо перенести.
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