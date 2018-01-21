Отец и сын заблудились в московском лесу

Спасатели помогли выбраться из леса двум жителям Новой Москвы.
Сообщение о том, что в Троицком административном округе в поселке Зосимова пустынь в лесу заблудились отец и сын поступило на пульт оперативной службы в 15:26 по московскому времени. К поиску людей сразу же приступили сотрудники МЧС, полиции и кинологической службы. При этом использовалось светозвуковое оповещение.
Тем не менее заблудившихся мужчин искали больше часа. Обнаружить их удалось только в 16:54 по московскому времени. Спасатели помогли им выбраться и передали медикам для осмотра, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
Тем не менее заблудившихся мужчин искали больше часа. Обнаружить их удалось только в 16:54 по московскому времени. Спасатели помогли им выбраться и передали медикам для осмотра, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
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