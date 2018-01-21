Звезды сошлись <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Звезды сошлись 16+
    •  

    Отец и сын заблудились в московском лесу

    комментировать

    Отец и сын заблудились в московском лесу

    Отец и сын заблудились в московском лесу

    Спасатели помогли выбраться из леса двум жителям Новой Москвы.

    Сообщение о том, что в Троицком административном округе в поселке Зосимова пустынь в лесу заблудились отец и сын поступило на пульт оперативной службы в 15:26 по московскому времени. К поиску людей сразу же приступили сотрудники МЧС, полиции и кинологической службы. При этом использовалось светозвуковое оповещение.

    Тем не менее заблудившихся мужчин искали больше часа. Обнаружить их удалось только в 16:54 по московскому времени. Спасатели помогли им выбраться и передали медикам для осмотра, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru