В Кремле рассказали о непубличных встречах Путина и Порошенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты президентов России и Украины имеют место, но о них не всегда сообщается.
Об этом Песков рассказал, отвечая на вопрос о встречах российского и украинского лидеров, заданный в эфире телеканала «Россия 1».
Дмитрий Песков: «Такие встречи имеют место быть, мы о них не сообщаем».
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что рабочий день Путина состоит из десятка публичных встреч, пресс-конференций, заявлений и переговоров. Но, кроме них, в рабочем графике президента есть и встречи, которые не носят публичного характера.
Дмитрий Песков: «Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ».
Он также добавил, что у Путина бывают телефонные переговоры, о которых также не делается официальных заявлений.
Дмитрий Песков: «Такие встречи имеют место быть, мы о них не сообщаем».
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что рабочий день Путина состоит из десятка публичных встреч, пресс-конференций, заявлений и переговоров. Но, кроме них, в рабочем графике президента есть и встречи, которые не носят публичного характера.
Дмитрий Песков: «Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ».
Он также добавил, что у Путина бывают телефонные переговоры, о которых также не делается официальных заявлений.
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