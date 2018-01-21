Фанат суши вытащил из себя полутораметрового червя: фото

Житель Калифорнии вытащил из себя гигантского ленточного червя.
О необычном пациенте рассказал врач Кенни Бан. По его словам, мужчина пришел к нему с жалобами диарею и заявил, что болен гельминтозом.
Сначала медик скептически воспринял слова пациента. Однако врач изменил свое мнение, когда мужчина показал ему полутораметрового червя, которого он самостоятельно извлек во время посещения туалета. Пациент рассказал, что сидел на унитазе, когда почувствовал, как червь «пошевелился», а его кишки стали «выходить наружу», сообщает Daily Mail.
Мужчина признался, что является большим любителем суши с сырым лососем. Это блюдо он ел почти каждый день. Однако после курса лечения пациент решил полностью отказаться от сырой рыбы.
Сначала медик скептически воспринял слова пациента. Однако врач изменил свое мнение, когда мужчина показал ему полутораметрового червя, которого он самостоятельно извлек во время посещения туалета. Пациент рассказал, что сидел на унитазе, когда почувствовал, как червь «пошевелился», а его кишки стали «выходить наружу», сообщает Daily Mail.
Мужчина признался, что является большим любителем суши с сырым лососем. Это блюдо он ел почти каждый день. Однако после курса лечения пациент решил полностью отказаться от сырой рыбы.
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