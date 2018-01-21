В Ираке приговорили к смертной казни террористку из Германии

Суд Ирака приговорил гражданку Германии к смертной казни через повешение за связи с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ.
Суд Ирака приговорил к высшей мере наказания гражданку ФРГ, причастную к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Sumaria.
Дело женщины рассматривалось в Центральном уголовном суде Багдада. По словам представителя Высшего судебного совета страны Абделя Биркдара, следствие доказало, что обвиняемая из Германии приехала в Сирию, где прониклась идеями терроризма, а потом прибыла в Ирак. С собой женщина привезла двух дочерей, которые позже вышли замуж за боевиков ИГИЛ.
Также отмечается, что немка не только поддерживала террористов, но сама и принимала участие в терактах, в том числе против сотрудников силовых структур Ирака, передает Al Sumaria.
Добавим, что за последние пять лет, по данным федерального ведомства криминальной полиции Германии, около тысячи исламистов уехали из страны в Сирию и Ирак, чтобы примкнуть к террористам. Около 300 из них уже вернулись домой, еще 150 погибли.
Дело женщины рассматривалось в Центральном уголовном суде Багдада. По словам представителя Высшего судебного совета страны Абделя Биркдара, следствие доказало, что обвиняемая из Германии приехала в Сирию, где прониклась идеями терроризма, а потом прибыла в Ирак. С собой женщина привезла двух дочерей, которые позже вышли замуж за боевиков ИГИЛ.
Также отмечается, что немка не только поддерживала террористов, но сама и принимала участие в терактах, в том числе против сотрудников силовых структур Ирака, передает Al Sumaria.
Добавим, что за последние пять лет, по данным федерального ведомства криминальной полиции Германии, около тысячи исламистов уехали из страны в Сирию и Ирак, чтобы примкнуть к террористам. Около 300 из них уже вернулись домой, еще 150 погибли.
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