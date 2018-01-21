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    Биатлонистки эротично станцевали в поддержку ульяновских курсантов. вузы, Интернет, скандалы, Ульяновск, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБиатлонистки эротично станцевали в поддержку ульяновских курсантов

    Биатлонистки эротично станцевали в поддержку ульяновских курсантов

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    Биатлонистки эротично станцевали в поддержку ульяновских курсантов

    Биатлонистки эротично станцевали в поддержку ульяновских курсантов

    Биатлонистки эротично станцевали в поддержку ульяновских курсантов

      Не сбавляет обороты развернувшийся в Интернете флешмоб в поддержку курсантов ульяновского летного училища, которых едва не отчислили за шуточный клип с эротическим подтекстом.

      Вслед за студентами-аграриями, курсантами МЧС, студентками медколледжа, израильскими девушками-военными, байкальскими нерпами, ведущими НТВ и многими другими к акции присоединись биатлонистки. В Сети появился еще одни пародийный ролик — в нем под композицию Satisfaction Бенни Бенасси, соблазнительно виляют бедрами девушки в биатлонной экипировке. Во время танца они используют лыжи, палки и гантели.

      смотреть«Центральное телевидение» подключилось к флешмобу в поддержку ульяновских курсантов
      «Центральное телевидение» подключилось к флешмобу в поддержку ульяновских курсантов
      Шумиха вокруг полуголого танца студентов из ульяновского института гражданской авиации началась после того, как руководство вуза заявило, что снятое ими видео аморально, и заявило о намерении отчислить их из вуза. Неприятными последствиями первокурсникам грозил не только ректорат, но и губернатор, и даже Федеральное агентство по воздушному транспорту. Впрочем, проверка транспортной прокуратуры показала, что оснований для отчисления студентов нет, но надо дисциплинарно наказать их педагогов.

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