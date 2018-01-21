Биатлонистки эротично станцевали в поддержку ульяновских курсантов

Не сбавляет обороты развернувшийся в Интернете флешмоб в поддержку курсантов ульяновского летного училища, которых едва не отчислили за шуточный клип с эротическим подтекстом.
Вслед за студентами-аграриями, курсантами МЧС, студентками медколледжа, израильскими девушками-военными, байкальскими нерпами, ведущими НТВ и многими другими к акции присоединись биатлонистки. В Сети появился еще одни пародийный ролик — в нем под композицию Satisfaction Бенни Бенасси, соблазнительно виляют бедрами девушки в биатлонной экипировке. Во время танца они используют лыжи, палки и гантели.
Шумиха вокруг полуголого танца студентов из ульяновского института гражданской авиации началась после того, как руководство вуза заявило, что снятое ими видео аморально, и заявило о намерении отчислить их из вуза. Неприятными последствиями первокурсникам грозил не только ректорат, но и губернатор, и даже Федеральное агентство по воздушному транспорту. Впрочем, проверка транспортной прокуратуры показала, что оснований для отчисления студентов нет, но надо дисциплинарно наказать их педагогов.
Шумиха вокруг полуголого танца студентов из ульяновского института гражданской авиации началась после того, как руководство вуза заявило, что снятое ими видео аморально, и заявило о намерении отчислить их из вуза. Неприятными последствиями первокурсникам грозил не только ректорат, но и губернатор, и даже Федеральное агентство по воздушному транспорту. Впрочем, проверка транспортной прокуратуры показала, что оснований для отчисления студентов нет, но надо дисциплинарно наказать их педагогов.
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