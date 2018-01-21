Бывших жен Джигарханяна не подпускают к его больничной палате

За здоровье народного артиста Армена Джигарханяна, который оказался в больнице, молятся обе его жены.
Газеты пишут: «Джигарханян перенес инфаркт», «У народного артиста случился гипертонический криз». Но к палате 82-летнего актера на пушечный выстрел не подпускают ни Татьяну Власову, ни Виталину Цымбалюк-Романовскую. Еще несколько месяцев назад Виталина тоже носила статус бывшей и уверяла своего некогда любимого мужа, что не простит никогда.
Виталина Цымбалюк-Романовская: «Я посвятила ему 16 лет жизни, я за ним ухаживала, я его кормила, я его лечила, я его возила по больницам, я ночевала с ним в этих больницах. Я делала вещи, которые, может быть, не должна была делать. Я никогда не рассчитывала, что он поведет себя так позорно. Для меня имя Армена Борисовича Джигарханяна сейчас — предмет какого-то абсурда и позора».
Но внезапно Виталина передумала и теперь через суд добивается признания развода с Джигарханяном недействительным, а ее адвокат рассказывает, что женщина себе не находит из-за плохого самочувствия любимого мужа. Ведь 9 лет назад Джигарханян пережил инсульт, у актера сахарный диабет, проблемы с сосудами, да и возраст дает о себе знать.
Адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской: «Мы были в больнице. Естественно, она была встревожена. Мы узнали о случившемся из Интернета и сразу поехали. Мы не ставили перед собой задачу пройти в палату, потому что из предыдущего опыта она знает, что здесь придется взаимодействовать и с главным врачом, если вдруг не будут пускать. Не хотелось конфликта».
Как уверяет представитель Виталины, если раньше женщина была смертельно обижена на Джигарханяна, то теперь осознала, что до сих пор любит актера и хочет сохранить брак.
Адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской: «Насколько мне известно, насколько я могу судить, в ее сознании, сердце, душе и личной жизни царит один господин Армен Борисович Джигарханян».
А бывшая жена Джигарханяна не сомневается, что Виталина устраивает очередной спектакль, чтобы не потерять квартиры, которые она купила, будучи в браке с народным артистом. Ведь адвокаты Джигарханяна уже готовились через суд делить совместно нажитое имущество супругов.
Татьяна Власова, бывшая жена Джигарханяна: «Она плохой человек! Гнилой, просто гнилой человек! Я знаю, например, что в день, когда Виталина заявила о похищении, она в этот же день успела снять деньги с его счета и перевести на свой. Это как вам? Я поражаюсь просто, когда такие факты. Как можно одно говорить, другое делать».
Татьяна Власова напоминает, что она сама стала жертвой махинаций Виталины Цымбалюк-Романовской, ведь кто, как не молодая супруга, которая имела доступ ко всем документам Джигарханяна, продала половину московской квартиры, принадлежащей Власовой и Джигарханяну в равных долях. И пожилая женщина каждый день ждет, что на пороге возникнут новые владельцы.
Власова уверена, что именно из-за Виталины актер загремел в больницу, так как не выдержал очередной порции лжи и лицемерия со стороны молодой жены. Но о самочувствии артиста экс-супруга тоже мало что знает, боится потревожить покой Джигарханяна, чтобы не навредить еще больше его здоровью.
Жен актера успокаивают сотрудники театра Джигарханяна, мол, народный артист подхватил банальную простуду, ведь сейчас зима, инфекции на каждом шагу, а на актера начихали подчиненные. Коллеги Джигарханяна по театру надеются, что он уже на следующий неделе вернется в строй. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Виталина Цымбалюк-Романовская: «Я посвятила ему 16 лет жизни, я за ним ухаживала, я его кормила, я его лечила, я его возила по больницам, я ночевала с ним в этих больницах. Я делала вещи, которые, может быть, не должна была делать. Я никогда не рассчитывала, что он поведет себя так позорно. Для меня имя Армена Борисовича Джигарханяна сейчас — предмет какого-то абсурда и позора».
Но внезапно Виталина передумала и теперь через суд добивается признания развода с Джигарханяном недействительным, а ее адвокат рассказывает, что женщина себе не находит из-за плохого самочувствия любимого мужа. Ведь 9 лет назад Джигарханян пережил инсульт, у актера сахарный диабет, проблемы с сосудами, да и возраст дает о себе знать.
Адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской: «Мы были в больнице. Естественно, она была встревожена. Мы узнали о случившемся из Интернета и сразу поехали. Мы не ставили перед собой задачу пройти в палату, потому что из предыдущего опыта она знает, что здесь придется взаимодействовать и с главным врачом, если вдруг не будут пускать. Не хотелось конфликта».
Как уверяет представитель Виталины, если раньше женщина была смертельно обижена на Джигарханяна, то теперь осознала, что до сих пор любит актера и хочет сохранить брак.
Адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской: «Насколько мне известно, насколько я могу судить, в ее сознании, сердце, душе и личной жизни царит один господин Армен Борисович Джигарханян».
А бывшая жена Джигарханяна не сомневается, что Виталина устраивает очередной спектакль, чтобы не потерять квартиры, которые она купила, будучи в браке с народным артистом. Ведь адвокаты Джигарханяна уже готовились через суд делить совместно нажитое имущество супругов.
Татьяна Власова, бывшая жена Джигарханяна: «Она плохой человек! Гнилой, просто гнилой человек! Я знаю, например, что в день, когда Виталина заявила о похищении, она в этот же день успела снять деньги с его счета и перевести на свой. Это как вам? Я поражаюсь просто, когда такие факты. Как можно одно говорить, другое делать».
Татьяна Власова напоминает, что она сама стала жертвой махинаций Виталины Цымбалюк-Романовской, ведь кто, как не молодая супруга, которая имела доступ ко всем документам Джигарханяна, продала половину московской квартиры, принадлежащей Власовой и Джигарханяну в равных долях. И пожилая женщина каждый день ждет, что на пороге возникнут новые владельцы.
Власова уверена, что именно из-за Виталины актер загремел в больницу, так как не выдержал очередной порции лжи и лицемерия со стороны молодой жены. Но о самочувствии артиста экс-супруга тоже мало что знает, боится потревожить покой Джигарханяна, чтобы не навредить еще больше его здоровью.
Жен актера успокаивают сотрудники театра Джигарханяна, мол, народный артист подхватил банальную простуду, ведь сейчас зима, инфекции на каждом шагу, а на актера начихали подчиненные. Коллеги Джигарханяна по театру надеются, что он уже на следующий неделе вернется в строй. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
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