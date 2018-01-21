NASA предупредило о приближении к Земле «потенциально опасного» астероида

В NASA сообщили, что крупный астероид 2002 AJ129 приблизится к Земле в начале февраля.
По данным NASA, космическое тело, размер которого, по разным оценкам, составляет от 0,5 до 1,2 км, максимально приблизится к нашей планете 4 февраля. Но и в этот день астероид будет на расстоянии, которое более чем в десять раз превышает дистанцию между Землей и Луной.
Специалисты отмечают, что, хотя астероид 2002 AJ129 и классифицируется как «потенциально опасный», вероятность его столкновения с Землей 4 февраля или в любое время в течение следующих 100 лет равна нулю.
Также в NASA говорят, что уже более 14 лет следят за астероидом 2002 AJ129 и отлично знают его орбиту. Небесное тело было обнаружено в январе 2002 года в рамках спонсируемого NASA проекта по наблюдению за астероидами вблизи Земли.
Специалисты отмечают, что, хотя астероид 2002 AJ129 и классифицируется как «потенциально опасный», вероятность его столкновения с Землей 4 февраля или в любое время в течение следующих 100 лет равна нулю.
Также в NASA говорят, что уже более 14 лет следят за астероидом 2002 AJ129 и отлично знают его орбиту. Небесное тело было обнаружено в январе 2002 года в рамках спонсируемого NASA проекта по наблюдению за астероидами вблизи Земли.
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