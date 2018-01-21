В ХМАО кондуктор высадила из автобуса женщину-инвалида на 27-градусный мороз

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Ханты-Мансийске прокуратура проверяет сообщения о том, что кондуктор высадила из автобуса на мороз женщину-инвалида.
Как рассказала сама инвалид Виктория Швецова на странице в соцсети ВКонтакте, всё случилось накануне утром, когда она решила поехать на автобусе в церковь. Женщина была на костылях, так как не могла передвигаться по снегу в инвалидной коляске. Когда она села в автобус, кондуктор попросила предъявить социальный проездной. Его у Швецовой не было, и она показала бессрочное удостоверение, подтверждающее инвалидность.
Однако кондуктора такой документ не устроил, и она потребовала, чтобы инвалид вышла из автобуса. При том что на улице стоял 27-градусный мороз и был гололед.
Виктория Швецова: «Контролер повела себя не просто цинично и по-хамски, а просто бесчеловечно. Начала требовать либо оплату, либо социальный проездной, проигнорировав более серьезное удостоверение, заменяющее билет! Люди начали возмущаться, предлагали заплатить за меня. Но не в деньгах же дело! Я поблагодарила пассажиров и отказалась».
В итоге женщина вышла из автобуса, прошла несколько шагов, подскользнулась и упала. До больницы ей помогла добраться случайно проезжавшая мимо автомобилистка.
Инвалид поясняет, что раньше ездила в общественном транспорте с удостоверением, и это не вызывало нареканий со стороны кондукторов, а социальный проездной она пока «просто не получила».
В Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуре отметили, что проведут проверку по данному факту и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, передает ТАСС.
Однако кондуктора такой документ не устроил, и она потребовала, чтобы инвалид вышла из автобуса. При том что на улице стоял 27-градусный мороз и был гололед.
Виктория Швецова: «Контролер повела себя не просто цинично и по-хамски, а просто бесчеловечно. Начала требовать либо оплату, либо социальный проездной, проигнорировав более серьезное удостоверение, заменяющее билет! Люди начали возмущаться, предлагали заплатить за меня. Но не в деньгах же дело! Я поблагодарила пассажиров и отказалась».
В итоге женщина вышла из автобуса, прошла несколько шагов, подскользнулась и упала. До больницы ей помогла добраться случайно проезжавшая мимо автомобилистка.
Инвалид поясняет, что раньше ездила в общественном транспорте с удостоверением, и это не вызывало нареканий со стороны кондукторов, а социальный проездной она пока «просто не получила».
В Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуре отметили, что проведут проверку по данному факту и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, передает ТАСС.
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