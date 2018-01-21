Владимир Путин поздравил «Газпром-медиа» с юбилеем

Президент поблагодарил
«Газпром-медиа Холдинг» за яркие, интересные и востребованные проекты и поздравил компанию с 20-летием.
Российский лидер отметил, что за 20 лет «Газпром-медиа Холдинг» прошел важный этап становления и развития, реализовав множество ярких и интересных проектов на телевидении, радио и в печати.
Отдельно глава государства отметил поддержку холдингом благотворительных и социально значимых инициатив.
Владимир Путин, президент РФ: «Сотрудники компании всегда ставили перед собой амбициозные цели, последовательно добивались их реализации. В своей деятельности неизменно демонстрировали высокие профессиональные качества, умение справляться с трудностями. Во многом благодаря вашему основательному, творческому подходу к делу „Газпром-медиа Холдинг“ вошел в число признанных лидеров отечественных СМИ. Реализовал немало ярких, интересных, востребованных широкой аудиторией проектов — на телевидении, радио, в печатной прессе. И конечно, особой признательности заслуживает ощутимая поддержка, которую ваша компания оказывает благотворительным, социально значимым инициативам».
Также в поздравительной телеграмме президент выразил уверенность в том, что «Газпром-медиа Холдинг» и дальше «будет осваивать новые направления работы, приумножать свой созидательный потенциал», и пожелал коллективу компании всего наилучшего, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Газпром-медиа» — ведущий медиахолдинг в России и Восточной Европе. Объединяет активы во всех сегментах медиарынка, в том числе телевидении, радио, прессе и кинопроизводстве. Холдинг управляет семью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, «Пятница!», ТВ-3, ТНТ4, «Матч ТВ»,2х2), оператором спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС, 10 радиостанциями («Авторадио», Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Эхо Москвы», 101.ru). Охват аудитории на ресурсах «Газпром-медиа» составляет 90 миллионов человек.
Отдельно глава государства отметил поддержку холдингом благотворительных и социально значимых инициатив.
Владимир Путин, президент РФ: «Сотрудники компании всегда ставили перед собой амбициозные цели, последовательно добивались их реализации. В своей деятельности неизменно демонстрировали высокие профессиональные качества, умение справляться с трудностями. Во многом благодаря вашему основательному, творческому подходу к делу „Газпром-медиа Холдинг“ вошел в число признанных лидеров отечественных СМИ. Реализовал немало ярких, интересных, востребованных широкой аудиторией проектов — на телевидении, радио, в печатной прессе. И конечно, особой признательности заслуживает ощутимая поддержка, которую ваша компания оказывает благотворительным, социально значимым инициативам».
Также в поздравительной телеграмме президент выразил уверенность в том, что «Газпром-медиа Холдинг» и дальше «будет осваивать новые направления работы, приумножать свой созидательный потенциал», и пожелал коллективу компании всего наилучшего, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Газпром-медиа» — ведущий медиахолдинг в России и Восточной Европе. Объединяет активы во всех сегментах медиарынка, в том числе телевидении, радио, прессе и кинопроизводстве. Холдинг управляет семью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, «Пятница!», ТВ-3, ТНТ4, «Матч ТВ»,2х2), оператором спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС, 10 радиостанциями («Авторадио», Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Эхо Москвы», 101.ru). Охват аудитории на ресурсах «Газпром-медиа» составляет 90 миллионов человек.
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