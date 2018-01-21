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    В Москве поймали находившегося 17 лет в розыске разбойника

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    В Москве поймали находившегося 17 лет в розыске разбойника

    В Москве поймали находившегося 17 лет в розыске разбойника

    В Москве полиция задержала мужчину, который 17 лет находился в розыске после крупного ограбления.

    Преступление было совершено еще в декабре 2000 года. На трассе «М2-Крым» в Орловской области злоумышленник остановил автомобиль марки «ЗИЛ», ранил из огнестрельного оружия водителя и пассажира, после чего забрал у них 400 тысяч рублей. Орловская полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой», личность нападавшего была установлена, однако ему удалось скрыться. С тех пор он числился в федеральном розыске.

    Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержать предполагаемого злоумышленника удалось в Москве при содействии сотрудников Московского уголовного розыска. Подозреваемый доставлен в город Мценск Орловской области и взят под арест.

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