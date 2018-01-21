Джигурда пережил гипертонический криз и написал завещание

Шоумен Никита Джигурде испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Ему стало плохо прямо в здании суда, куда он прибыл по делу о многомиллионном наследстве своей кумы Людмилы Браташ. Врачи скорой помощи констатировали у актера гипертонический криз.
От госпитализации артист отказался и решил озвучить свою последнюю волю.
Никита Джигурда, артист: «Меня предупреждают о том, что может быть инсульт. Я пережил микроинсульт без больницы. Я написал завещание на Анисину и на двоих детей от Марины Анисиной».
Артист признался, что за полтора года судебных тяжб его здоровье изрядно пошатнулось. Шоумен винит в сложившейся ситуации Светлану, вторую наследницу и родную сестру его покойной кумы-миллионерши.
Никита Джигурда: «Когда я вижу Светлану Романову, она для меня действует, как красная тряпка на быка. Глядя на ее вранье, не могу справиться с давлением».
Джигурда не может смириться с тем, что его сопернице уже достались 3 квартиры в Москве, а в ближайшем будущем, возможно, она станет хозяйкой двухкомнатных апартаментов в Париже на Елисейских полях стоимостью 70 миллионов рублей. Но Джигурда этого точно не переживет. Актер и ходит по судам, пытаясь доказать, что Светлана Браташ — недостойная наследница и причастна к смерти его кумы.
Даже с высоким давлением Джигурда продолжает вести словесный бой со своей соперницей, которая уверена, что у актера случилось воспаление хитрости, ведь на каждом заседании он вызывает бригаду скорой помощи и как будто нарочно оттягивает судебные разбирательства.
Но Джигурда готов предоставить все справки, где черным по белому написаны его диагноз и рекомендации врачей. Даже новогоднюю ночь актер встречал не с женой Мариной Анисиной, а в объятиях санитаров. Шоумен понимает, что в любой момент с ним может случиться страшное, поэтому уже написал завещание, где указал всего троих наследников — Марину Анисину и их совместных детей. А ведь у актера есть еще сыновья от предыдущих браков. По словам звезды, их долю наследства определит Анисина. Подробнее о том, как актер решил после своей смерти распорядиться нажитым имуществом, смотрите в программе «Ты не поверишь!»
Никита Джигурда, артист: «Меня предупреждают о том, что может быть инсульт. Я пережил микроинсульт без больницы. Я написал завещание на Анисину и на двоих детей от Марины Анисиной».
Артист признался, что за полтора года судебных тяжб его здоровье изрядно пошатнулось. Шоумен винит в сложившейся ситуации Светлану, вторую наследницу и родную сестру его покойной кумы-миллионерши.
Никита Джигурда: «Когда я вижу Светлану Романову, она для меня действует, как красная тряпка на быка. Глядя на ее вранье, не могу справиться с давлением».
Джигурда не может смириться с тем, что его сопернице уже достались 3 квартиры в Москве, а в ближайшем будущем, возможно, она станет хозяйкой двухкомнатных апартаментов в Париже на Елисейских полях стоимостью 70 миллионов рублей. Но Джигурда этого точно не переживет. Актер и ходит по судам, пытаясь доказать, что Светлана Браташ — недостойная наследница и причастна к смерти его кумы.
Даже с высоким давлением Джигурда продолжает вести словесный бой со своей соперницей, которая уверена, что у актера случилось воспаление хитрости, ведь на каждом заседании он вызывает бригаду скорой помощи и как будто нарочно оттягивает судебные разбирательства.
Но Джигурда готов предоставить все справки, где черным по белому написаны его диагноз и рекомендации врачей. Даже новогоднюю ночь актер встречал не с женой Мариной Анисиной, а в объятиях санитаров. Шоумен понимает, что в любой момент с ним может случиться страшное, поэтому уже написал завещание, где указал всего троих наследников — Марину Анисину и их совместных детей. А ведь у актера есть еще сыновья от предыдущих браков. По словам звезды, их долю наследства определит Анисина. Подробнее о том, как актер решил после своей смерти распорядиться нажитым имуществом, смотрите в программе «Ты не поверишь!»
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