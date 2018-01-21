Под Волгоградом спустя пять дней после ДТП нашли машину с погибшими

В Волгоградской области нашли разбитый автомобиль и тела троих погибших через пять дней после аварии.
Автомобиль Hyundai Solaris был обнаружен в кювете у автодороги, ведущей из города Серафимович в хутор Пронин. Рядом с машиной найдены тела троих человек — 35-летнего водителя и двух пассажиров.
По словам замначальника пресс-службы областного главка МВД Антона Корнаухова, водитель иномарки не справился с управлением, в результате автомобиль опрокинулся в овраг, а находившиеся в нем люди погибли. По предварительным данным, авария случилась еще 16 января, в тот день Hyundai выехал из Серафимовича. Точную дату установят по результатам экспертиз.
Машину не заметили раньше из-за ее белого цвета. В засыпанном снегом овраге ее попросту не было видно, передает ТАСС.
Добавим, что в пятницу и субботу из-за снега и тумана на дорогах в Волгоградской области произошло еще несколько ДТП. В двух из них погибли четыре человека.
По словам замначальника пресс-службы областного главка МВД Антона Корнаухова, водитель иномарки не справился с управлением, в результате автомобиль опрокинулся в овраг, а находившиеся в нем люди погибли. По предварительным данным, авария случилась еще 16 января, в тот день Hyundai выехал из Серафимовича. Точную дату установят по результатам экспертиз.
Машину не заметили раньше из-за ее белого цвета. В засыпанном снегом овраге ее попросту не было видно, передает ТАСС.
Добавим, что в пятницу и субботу из-за снега и тумана на дорогах в Волгоградской области произошло еще несколько ДТП. В двух из них погибли четыре человека.
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