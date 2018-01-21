СМИ: США хотели включить Россию в программу «Звездные войны»

Администрация бывшего президента США Джорджа
Буша-старшего в начале 1990-х годов не исключала включения России в программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ), известной под названием «Звездные войны».
Как сообщила британская Daily Telegraph со ссылкой на рассекреченные документы британского правительства, Буш-старший, под впечатлением от падения коммунистического режима, хотел обсудить этот вопрос с бывшим президентом России Борисом Ельциным после встречи в Кэмп-Дэвиде в феврале 1992 года, на которой было объявлено о конце холодной войны. Согласно этим документам, в Вашингтоне понимали, что Ельцин хотел использовать «очевидные выгоды от улучшения отношений с США», и в то же время американцы желали помочь российскому президенту «найти полезное применение для его ученых-ядерщиков».
В записках советника премьер-министра Великобритании того времени Джона Мейджора говорится, что подобный шаг «имел бы серьезное влияние на НАТО». По его словам, старое разделение Восток — Запад могло бы быть заменено на Север — Юг. Кроме того, советник отметил, что включение России в программу СОИ могло бы плохо отразиться на обороноспособности Великобритании.
Американская программа СОИ, или «Звездные войны», была запущена в 1983 году, она предусматривала исследование возможности разместить элементы противоракетной обороны в космосе для защиты всей территории США от межконтинентальных баллистических ракет. Позднее к проекту подключились союзники США по НАТО, но в итоге программа была свернута на этапе экспериментальных разработок.
В записках советника премьер-министра Великобритании того времени Джона Мейджора говорится, что подобный шаг «имел бы серьезное влияние на НАТО». По его словам, старое разделение Восток — Запад могло бы быть заменено на Север — Юг. Кроме того, советник отметил, что включение России в программу СОИ могло бы плохо отразиться на обороноспособности Великобритании.
Американская программа СОИ, или «Звездные войны», была запущена в 1983 году, она предусматривала исследование возможности разместить элементы противоракетной обороны в космосе для защиты всей территории США от межконтинентальных баллистических ракет. Позднее к проекту подключились союзники США по НАТО, но в итоге программа была свернута на этапе экспериментальных разработок.
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