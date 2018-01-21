Новак: РФ выполнила сделку по сокращению добычи нефти более чем на 100%

Министр энергетики Александр Новак заявил, что рынок нефти сбалансируется в этом году.
Глава Минэнерго подчеркнул, что в минувшем году излишки запасов нефти на рынке сократились более чем в два раза. При этом постепенно растет спрос на черное золото.
Кроме того, Новак обратил внимание на то, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти уже более 5 месяцев подряд превышает 100%. В частности, по словам министра, Россия в декабре выполнила свои обязательства по соглашению на 101%.
Александр Новак, министр энергетики: «В декабре 101%, в целом по 2017 году чуть больше 100%. Ответственный подход стран-участниц венских договоренностей, многие из которых демонстрируют высокие показатели и выходят далеко за рамки взятых на себя обязательств, позволяет удерживать исполнение на рекордно высоком уровне».
При этом, выступая на заседании мониторингового комитета ОПЕК+, российский министр призвал «не расслабляться», несмотря на достигнутый прогресс, и «довести балансировку до конца», передает РИА Новости. По словам Новака, рынок сбалансируется уже в этом году.
Напомним, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении добычи нефти в конце 2016 года в Вене. Стороны согласились сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки, из них 300 тыс. пришлись на Россию.
Отметим, что в ноябре прошлого года участники соглашения ОПЕК+ продлили его до конца 2018 года. Следующий саммит ОПЕК пройдет в Вене 22 июня.
Кроме того, Новак обратил внимание на то, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти уже более 5 месяцев подряд превышает 100%. В частности, по словам министра, Россия в декабре выполнила свои обязательства по соглашению на 101%.
Александр Новак, министр энергетики: «В декабре 101%, в целом по 2017 году чуть больше 100%. Ответственный подход стран-участниц венских договоренностей, многие из которых демонстрируют высокие показатели и выходят далеко за рамки взятых на себя обязательств, позволяет удерживать исполнение на рекордно высоком уровне».
При этом, выступая на заседании мониторингового комитета ОПЕК+, российский министр призвал «не расслабляться», несмотря на достигнутый прогресс, и «довести балансировку до конца», передает РИА Новости. По словам Новака, рынок сбалансируется уже в этом году.
Напомним, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении добычи нефти в конце 2016 года в Вене. Стороны согласились сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки, из них 300 тыс. пришлись на Россию.
Отметим, что в ноябре прошлого года участники соглашения ОПЕК+ продлили его до конца 2018 года. Следующий саммит ОПЕК пройдет в Вене 22 июня.
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