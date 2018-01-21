Рядом с Москвой Superjet и Boeing приблизились друг к другу на опасное расстояние

В небе над сопредельными с Москвой регионами произошло опасное сближение летевших в российскую столицу пассажирских самолетов.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах, Superjet, выполнявший рейс из Таллина в Москву, на посадке опасно сблизился с пассажирским Boeing. По данным информагентства, инцидент случился накануне вечером, когда оба пассажирских лайнера находились над сопредельными с Москвой регионами.
Superjet готовился к посадке в Шереметьево, как вдруг на высоте около 4300 метров экипаж доложил о сигнале системы опасного сближения с Boeing, который направлялся из Мурманска во Внуково. Сообщается, что в момент срабатывания сигнализации расстояние между самолетами составляло порядка 600 метров. Пилотам воздушных судов благодаря командам диспетчеров удалось благополучно развести в воздухе самолеты и приземлиться в аэропортах назначения. Обе посадки прошли благополучно, никто не пострадал. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Superjet готовился к посадке в Шереметьево, как вдруг на высоте около 4300 метров экипаж доложил о сигнале системы опасного сближения с Boeing, который направлялся из Мурманска во Внуково. Сообщается, что в момент срабатывания сигнализации расстояние между самолетами составляло порядка 600 метров. Пилотам воздушных судов благодаря командам диспетчеров удалось благополучно развести в воздухе самолеты и приземлиться в аэропортах назначения. Обе посадки прошли благополучно, никто не пострадал. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Комментарии