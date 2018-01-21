«Это очень больно»: изуродованные ноги Волочковой шокировали медиков

В мире
шоу-бизнеса обсуждают неутешительный диагноз Анастасии Волочковой. Из-за травм ног врачи отправляют звезду на заслуженный отдых.
Волочкова то и дело демонстрирует искалеченные балетом ноги и кровавые мозоли. Никита Джигурда сочувствует танцовщице и готов зацеловать все больные места на ее теле. Звезда сетует, что никто не верит в то, что каждый шаг дается ей с трудом, а каждый выход на сцену требует героических усилий, которые нужны, чтобы не разрыдаться от страшной боли.
Анастасия Волочкова, балерина: «Если обнажены нервы, это очень больно, это страшно. Иногда не видят люди, что за этим в кровь сбитые пальцы, труд и те самые обнаженные нервы».
У коллег танцовщицы ее профессиональные травмы вызывают шок. Прима-балерина Большого театра, а ныне хореограф с почти 40-летним стажем Марина Кондратьева предполагает, что Волочкова едва стоит на ногах по собственной вине.
Марина Кондратьева, хореограф: «Она неправильно стоит на пальцах, наверное, раз такие непонятные травмы. Еще бывает, что деформируются ноги, когда очень неудобные туфли и к ним постоянно нужно приспосабливаться».
Волочкова не раз говорила, что балетные туфли она заказывает в Америке. У нее даже колодка именная — мастера шьют пуанты с учетом особенностей ее ступней. Каждая пара обходится балерине почти в 8 тысяч рублей, но она может себе это позволить, как и многое другое. Звезду поддерживает дочь Владимира Винокура. Анастасия с 7 лет в балете, боль в ногах ей знакома.
Анастасия Винокур, танцовщица: «У меня тоже такое было, у меня стирались пятки до мяса, не помогали никакие вторые кожи, ни двойные пластыри. Иногда не то что пуанты надеть не можешь, но и обычную обувь, но тебе надо танцевать. Терпишь боль, замораживаешь, колешь какое-нибудь обезболивающие. Но я с этим не так часто сталкиваюсь».
Врачи-ортопеды бьют тревогу. По их мнению, изуродованные ступни и огромные шишки Волочковой — это еще цветочки по сравнению с тем, что ждет балерину в будущем. По мнению специалистов, у артистки есть начальные признаки варикозной болезни и артроза, а также плоскостопия, что может спровоцировать остеохондроз, развитие заболеваний позвоночника, а также повлиять на осанку и остроту зрения.
Как заявляют медики, если Волочкова срочно не займется своим здоровьем, такой букет заболеваний с возрастом может привести к полной неподвижности суставов. Глядя на кровоточащие раны балерины, ортопед заявляет, что звезде пора завязывать с ее любимыми Мальдивами и банными процедурами, иначе добром это не кончится. Купания и баня с открытыми ранами — это дополнительный риск попадания инфекции, которая может поразить всю стопу, привести к развитию гангрены и потере конечности.
Врачи настаивают, что звезде давно пора подумать о смене деятельности. На профессиональной сцене она почти четверть века, хотелось бы, чтобы балерина ушла с нее красиво — на своих двоих. Но Волочкова уверена, что ее рано списывать со счетов. О всех своих заболеваниях она знает, поэтому ноги, которые ее кормят, бережет как зеницу ока. Танцовщица заявляет, что своими шишками и мозолями гордится, ведь они ее украшают, как и шрамы — настоящих мужчин. Подробности о недугах Анастасии Волочковой и ее перспективах смотрите в программе «Ты не поверишь!»
Анастасия Волочкова, балерина: «Если обнажены нервы, это очень больно, это страшно. Иногда не видят люди, что за этим в кровь сбитые пальцы, труд и те самые обнаженные нервы».
У коллег танцовщицы ее профессиональные травмы вызывают шок. Прима-балерина Большого театра, а ныне хореограф с почти 40-летним стажем Марина Кондратьева предполагает, что Волочкова едва стоит на ногах по собственной вине.
Марина Кондратьева, хореограф: «Она неправильно стоит на пальцах, наверное, раз такие непонятные травмы. Еще бывает, что деформируются ноги, когда очень неудобные туфли и к ним постоянно нужно приспосабливаться».
Волочкова не раз говорила, что балетные туфли она заказывает в Америке. У нее даже колодка именная — мастера шьют пуанты с учетом особенностей ее ступней. Каждая пара обходится балерине почти в 8 тысяч рублей, но она может себе это позволить, как и многое другое. Звезду поддерживает дочь Владимира Винокура. Анастасия с 7 лет в балете, боль в ногах ей знакома.
Анастасия Винокур, танцовщица: «У меня тоже такое было, у меня стирались пятки до мяса, не помогали никакие вторые кожи, ни двойные пластыри. Иногда не то что пуанты надеть не можешь, но и обычную обувь, но тебе надо танцевать. Терпишь боль, замораживаешь, колешь какое-нибудь обезболивающие. Но я с этим не так часто сталкиваюсь».
Врачи-ортопеды бьют тревогу. По их мнению, изуродованные ступни и огромные шишки Волочковой — это еще цветочки по сравнению с тем, что ждет балерину в будущем. По мнению специалистов, у артистки есть начальные признаки варикозной болезни и артроза, а также плоскостопия, что может спровоцировать остеохондроз, развитие заболеваний позвоночника, а также повлиять на осанку и остроту зрения.
Как заявляют медики, если Волочкова срочно не займется своим здоровьем, такой букет заболеваний с возрастом может привести к полной неподвижности суставов. Глядя на кровоточащие раны балерины, ортопед заявляет, что звезде пора завязывать с ее любимыми Мальдивами и банными процедурами, иначе добром это не кончится. Купания и баня с открытыми ранами — это дополнительный риск попадания инфекции, которая может поразить всю стопу, привести к развитию гангрены и потере конечности.
Врачи настаивают, что звезде давно пора подумать о смене деятельности. На профессиональной сцене она почти четверть века, хотелось бы, чтобы балерина ушла с нее красиво — на своих двоих. Но Волочкова уверена, что ее рано списывать со счетов. О всех своих заболеваниях она знает, поэтому ноги, которые ее кормят, бережет как зеницу ока. Танцовщица заявляет, что своими шишками и мозолями гордится, ведь они ее украшают, как и шрамы — настоящих мужчин. Подробности о недугах Анастасии Волочковой и ее перспективах смотрите в программе «Ты не поверишь!»
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