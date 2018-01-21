«Умные» трусы и вечные батарейки: чем удивила выставка электроники в Лас-Вегасе

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Лас-Вегасе прошла главная выставка года в мире технологий — CES-2018. Программа «Чудо техники» выбрала самые интересные новинки в мире потребительской электроники.
Главную новинку выставки показывали не всем. В специальной комнате, за закрытой дверью и только по специальному пропуску демонстрировали телевизор будущего, который — как газета — скручивается в трубочку. Считается, что новинку оценят поклонники лаконичного дизайна, когда все вещи появляются только по необходимости.
Традиционные телевизоры тоже удивили — новые модели можно просто приклеить к стене на специальные магниты. Причем толщина экранов настолько мала, что им требуется стеклянная подложка, иначе сломаются.
Здесь же показали первый в мире смартфон со сканером отпечатков пальцев в экране. Прикладывать палец можно пока не к любому месту дисплея, а только к середине, но и это уже шаг вперед — сенсор не занимает места на передней панели и позволяет сделать экран больше, почти без рамок. Устройство должно поступить в продажу уже в этом году.
Среди новинок бытовой техники — умные стиральные машины с двумя барабанами для разного белья, роботы-помощники, которые готовы следовать за вами повсюду, а также холодильники с прозрачной дверцей и встроенными камерами — чтобы видеть содержимое, даже не открывая.
Главное нововведение — система коммуникации между домашними приборами. Теперь, если постучать дважды по дверце холодильника, тот проанализирует продукты, которые стоят на полках, и порекомендует хозяину рецепты вкусных блюд из того, что имеется. Затем устройство отправит информацию в духовой шкаф, который, после того как блюдо будет приготовлено и съедено, сообщит посудомоечной машине, чем испачканы тарелки: жирным мясом или овощной запеканкой. Машинка сама выберет подходящую программу. Задача хозяина — только загрузить посуду и нажать кнопку «Старт».
Традиционно удивили в этом году новые автомобили, которые занимали отдельный павильон. В отличие от прошлых лет, порулить здесь не давали. По простой причине — эти машины умеют ездить сами. Кроме того, на CES было объявлено, что начиная с этого года, в Америке будет активно развиваться сервис беспилотного такси. В теории поездки на таких автомобилях должны стать дешевле — платить водителям зарплату не понадобится.
Были на выставке и некоторые инновации, так сказать, ниже пояса. Так, компания из Канады придумала умное нижнее белье. По словам разработчиков, встроенные сенсоры отслеживают температуру и влажность кожи владельца. И если тому жарко, отдадут команду системе кондиционирования, а если хозяин взволнован, смогут передать сигнал на домашний медиацентр, и тот начнет проигрывать расслабляющую музыку.
Важной темой выставки было всеобщее избавление от проводов. Объявлено, что уже в этом году в нескольких городах США появятся суперскоростные мобильные сети 5G. Большой прогресс продемонстрировали разработчики беспроводных зарядных устройств. Так, американские контрольные органы уже выдали разрешение на использование системы, способной заряжать гаджеты на расстоянии до 90 сантиметров. Она признана безопасной для человека. Другая компания встроила оборудование для приема электричества по воздуху в корпус обычной пальчиковой батарейки. Таким образом, элемент питания станет вечным и сможет подзаряжаться всякий раз, когда окажется в зоне действия специального излучателя. Такую же систему планируется встроить в смартфоны, чтобы об их зарядке вообще не приходилось думать.
И это далеко не все новинки, которые показали на выставке CES. Были тут и новые флэшки на целый терабайт, и самый тонкий ноутбук в мире, и гибкие экраны, и необычные китайские электромобили будущего.
Подробнее — в сюжете программы «Чудо техники».
Традиционные телевизоры тоже удивили — новые модели можно просто приклеить к стене на специальные магниты. Причем толщина экранов настолько мала, что им требуется стеклянная подложка, иначе сломаются.
Здесь же показали первый в мире смартфон со сканером отпечатков пальцев в экране. Прикладывать палец можно пока не к любому месту дисплея, а только к середине, но и это уже шаг вперед — сенсор не занимает места на передней панели и позволяет сделать экран больше, почти без рамок. Устройство должно поступить в продажу уже в этом году.
Среди новинок бытовой техники — умные стиральные машины с двумя барабанами для разного белья, роботы-помощники, которые готовы следовать за вами повсюду, а также холодильники с прозрачной дверцей и встроенными камерами — чтобы видеть содержимое, даже не открывая.
Главное нововведение — система коммуникации между домашними приборами. Теперь, если постучать дважды по дверце холодильника, тот проанализирует продукты, которые стоят на полках, и порекомендует хозяину рецепты вкусных блюд из того, что имеется. Затем устройство отправит информацию в духовой шкаф, который, после того как блюдо будет приготовлено и съедено, сообщит посудомоечной машине, чем испачканы тарелки: жирным мясом или овощной запеканкой. Машинка сама выберет подходящую программу. Задача хозяина — только загрузить посуду и нажать кнопку «Старт».
Традиционно удивили в этом году новые автомобили, которые занимали отдельный павильон. В отличие от прошлых лет, порулить здесь не давали. По простой причине — эти машины умеют ездить сами. Кроме того, на CES было объявлено, что начиная с этого года, в Америке будет активно развиваться сервис беспилотного такси. В теории поездки на таких автомобилях должны стать дешевле — платить водителям зарплату не понадобится.
Были на выставке и некоторые инновации, так сказать, ниже пояса. Так, компания из Канады придумала умное нижнее белье. По словам разработчиков, встроенные сенсоры отслеживают температуру и влажность кожи владельца. И если тому жарко, отдадут команду системе кондиционирования, а если хозяин взволнован, смогут передать сигнал на домашний медиацентр, и тот начнет проигрывать расслабляющую музыку.
Важной темой выставки было всеобщее избавление от проводов. Объявлено, что уже в этом году в нескольких городах США появятся суперскоростные мобильные сети 5G. Большой прогресс продемонстрировали разработчики беспроводных зарядных устройств. Так, американские контрольные органы уже выдали разрешение на использование системы, способной заряжать гаджеты на расстоянии до 90 сантиметров. Она признана безопасной для человека. Другая компания встроила оборудование для приема электричества по воздуху в корпус обычной пальчиковой батарейки. Таким образом, элемент питания станет вечным и сможет подзаряжаться всякий раз, когда окажется в зоне действия специального излучателя. Такую же систему планируется встроить в смартфоны, чтобы об их зарядке вообще не приходилось думать.
И это далеко не все новинки, которые показали на выставке CES. Были тут и новые флэшки на целый терабайт, и самый тонкий ноутбук в мире, и гибкие экраны, и необычные китайские электромобили будущего.
Подробнее — в сюжете программы «Чудо техники».
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