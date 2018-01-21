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    В Москве зафиксированы рекордные сугробы

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    В Москве зафиксированы рекордные сугробы

    В Москве зафиксированы рекордные сугробы

    Обрушившийся на Москву снегопад заметно увеличил высоту сугробов.

    Так, сегодня утром на опорной станции ВДНХ сугробы достигли 22 см, в районе МГУ — до 23 см, а в Тушине — до 17 см.

    Таким образом, отметили синоптики, размер сугробов в столице достиг рекордных для этой зимы значений, передает «Интерфакс».

    Отметим, что за последние сутки в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков (в январе — 42 мм). При этом синоптики говорят, что снегопад, хоть и не столь интенсивный, продолжится и сегодня. В ближайшие сутки в Москве выпадет до 4 мм осадков.

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