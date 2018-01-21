Пропавшего в Удмуртии 11-летнего школьника нашли мертвым

В удмуртском Воткинске обнаружено тело подростка, который пропал после школы.
Тело ребенка было обнаружено на территории одного из садоводческих массивов. По предварительным данным, 11-летний мальчик замерз насмерть.
Об исчезновении ребенка стало известно накануне, 20 января. Сообщалось, что мальчик вышел из школы, но домой так и не вернулся, передает «Интерфакс».
Отметим, что в ночь на воскресенье температура в Воткинске опускалась до минус 19 градусов.
Об исчезновении ребенка стало известно накануне, 20 января. Сообщалось, что мальчик вышел из школы, но домой так и не вернулся, передает «Интерфакс».
Отметим, что в ночь на воскресенье температура в Воткинске опускалась до минус 19 градусов.
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