Ледяной экстрим: в каких случаях моржевание смертельно опасно

В Финляндии любителей купаться в холодной воде называют «тюленями», в США и Канаде — «белыми медведями», в России — «моржами». Так ли полезно это занятие — что показывают медицинские обследования? И какие ошибки моржей могут закончиться их смертью?
В Тюмени моржуют массово и с размахом — команда ледовых марафонцев проплывает на соревнованиях до 100 километров. Свои ощущения они чаще всего описывают словом «кайф». Но медики предупреждают: неподготовленное моржевание может кончиться плохо.
Вероника Фирсакова, к. м.н., заведующая отделением кардиологии ФГБУ ГНЦ ФМБМЦ им. Бурназяна ФМБА России: «Мы когда в институте учились, у нас кафедра судебной медицины была, и нам этих моржей регулярно показывали. Человек утром пошел на зарядку в лес. Прыгнул в прорубь, а из проруби уже не вышел».
Закаливание — это, несомненно, хорошо. Но что произойдет, если заниматься им в экстремальном режиме и регулярно? Ученые обследовали ледовых марафонцев и обнаружили много неприятного. В частности, оказалось, что со временем они начинают атипично болеть. То есть любое заболевание, даже вирусное ОРЗ может протекать у них с осложнениями.
Тем не менее, многие моржи отличаются отменным здоровьем. Дело это индивидуальное. Вообще, ледяные контрасты тренируют в первую очередь не иммунитет, как принято считать, а терморегуляцию, нашу внутреннюю печку.
Тепло разносится по телу вместе с кровью. И когда человек погружается в холодную воду, кровь от рук и ног резко приливает к жизненно важным органам — сердцу, мозгу, легким, чтобы согреть их. Организм понимает, что может умереть, и пытается этого не допустить. Сосуды на периферии сжимаются, а в центре расширяются. Затем происходит обратная реакция, и кровь приливает от центра к конечностям, чтобы не допустить их обморожения.
Между тем резкие спазмы смертельно опасны для тех, у кого нездоровое сердце или сосуды. А урологи и гинекологи уже устали объяснять, что погружение в ледяную воду, если есть проблемы с органами малого таза, может привести и к бесплодию. В общем, если уж моржевать, то делать это с предосторожностями. Прежде всего, сходить к врачу. Также не стоит купаться в одиночку — надо, чтобы кто-то мог прийти на помощь. Опытные пловцы также не рекомендуют погружаться с головой — можно быстро переохладиться.
Вероника Фирсакова, к. м.н., заведующая отделением кардиологии ФГБУ ГНЦ ФМБМЦ им. Бурназяна ФМБА России: «Если человек перенес инфаркт миокарда, если у него есть нарушения ритма, если у него есть порок сердца — это абсолютное противопоказание для моржевания и для крещенских купаний».
И третье, пожалуй, главное правило — никакого героизма без подготовки. Чтобы улучшить здоровье, надо не бросаться в прорубь раз в год, куда больше пользы принесет регулярное закаливание — обливания холодной водой или контрастный душ. Рисков получить осложнения куда меньше. Хотя и тут лучше приучать свое тело постепенно и слушать внутренние ощущения. Вот тогда и будет тот самый кайф, который регулярно получают от холода те, кто перешёл с ним на «ты».
Подробнее — в сюжете программы «Чудо техники».
Вероника Фирсакова, к. м.н., заведующая отделением кардиологии ФГБУ ГНЦ ФМБМЦ им. Бурназяна ФМБА России: «Мы когда в институте учились, у нас кафедра судебной медицины была, и нам этих моржей регулярно показывали. Человек утром пошел на зарядку в лес. Прыгнул в прорубь, а из проруби уже не вышел».
Закаливание — это, несомненно, хорошо. Но что произойдет, если заниматься им в экстремальном режиме и регулярно? Ученые обследовали ледовых марафонцев и обнаружили много неприятного. В частности, оказалось, что со временем они начинают атипично болеть. То есть любое заболевание, даже вирусное ОРЗ может протекать у них с осложнениями.
Тем не менее, многие моржи отличаются отменным здоровьем. Дело это индивидуальное. Вообще, ледяные контрасты тренируют в первую очередь не иммунитет, как принято считать, а терморегуляцию, нашу внутреннюю печку.
Тепло разносится по телу вместе с кровью. И когда человек погружается в холодную воду, кровь от рук и ног резко приливает к жизненно важным органам — сердцу, мозгу, легким, чтобы согреть их. Организм понимает, что может умереть, и пытается этого не допустить. Сосуды на периферии сжимаются, а в центре расширяются. Затем происходит обратная реакция, и кровь приливает от центра к конечностям, чтобы не допустить их обморожения.
Между тем резкие спазмы смертельно опасны для тех, у кого нездоровое сердце или сосуды. А урологи и гинекологи уже устали объяснять, что погружение в ледяную воду, если есть проблемы с органами малого таза, может привести и к бесплодию. В общем, если уж моржевать, то делать это с предосторожностями. Прежде всего, сходить к врачу. Также не стоит купаться в одиночку — надо, чтобы кто-то мог прийти на помощь. Опытные пловцы также не рекомендуют погружаться с головой — можно быстро переохладиться.
Вероника Фирсакова, к. м.н., заведующая отделением кардиологии ФГБУ ГНЦ ФМБМЦ им. Бурназяна ФМБА России: «Если человек перенес инфаркт миокарда, если у него есть нарушения ритма, если у него есть порок сердца — это абсолютное противопоказание для моржевания и для крещенских купаний».
И третье, пожалуй, главное правило — никакого героизма без подготовки. Чтобы улучшить здоровье, надо не бросаться в прорубь раз в год, куда больше пользы принесет регулярное закаливание — обливания холодной водой или контрастный душ. Рисков получить осложнения куда меньше. Хотя и тут лучше приучать свое тело постепенно и слушать внутренние ощущения. Вот тогда и будет тот самый кайф, который регулярно получают от холода те, кто перешёл с ним на «ты».
Подробнее — в сюжете программы «Чудо техники».
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