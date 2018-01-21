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    Пекин призвал США отказаться от мировоззрения времен холодной войны

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    Пекин призвал США отказаться от мировоззрения времен холодной войны

    Пекин призвал США отказаться от мировоззрения времен холодной войны

    Минобороны Китая причислило Соединенные Штаты к «подстрекателям» милитаризации.

    Как говорится в заявлении военного ведомства, Вашингтону необходимо более «рационально и объективно» относиться к политике Китая в сфере безопасности и отказаться от мировоззрения и взглядов в духе холодной войны.

    Также в Минобороны Китая заявили, что «отдельные страны» стали «подстрекателями милитаризации» в Южно-Китайском море и проводят военные маневры «в тиранической манере» под эгидой свободы судоходства.

    Отметим, что ранее МИД КНР пообещал предпринять «необходимые меры» в связи с тем, что американский эсминец USS Hopper DDG-70 без разрешения вошел в территориальные воды Китая у острова Хуанянь в Южно-Китайском море.

    Как отмечает Bloomberg, заявление Минобороны Китая стало ответом на новую оборонную стратегию США. В этом документе Россия и Китай обозначены как «растущие угрозы», стремящиеся продвигать в мире свои «авторитарные модели».

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