Пекин призвал США отказаться от мировоззрения времен холодной войны

Минобороны Китая причислило Соединенные Штаты к «подстрекателям» милитаризации.
Как говорится в заявлении военного ведомства, Вашингтону необходимо более «рационально и объективно» относиться к политике Китая в сфере безопасности и отказаться от мировоззрения и взглядов в духе холодной войны.
Также в Минобороны Китая заявили, что «отдельные страны» стали «подстрекателями милитаризации» в Южно-Китайском море и проводят военные маневры «в тиранической манере» под эгидой свободы судоходства.
Отметим, что ранее МИД КНР пообещал предпринять «необходимые меры» в связи с тем, что американский эсминец USS Hopper DDG-70 без разрешения вошел в территориальные воды Китая у острова Хуанянь в Южно-Китайском море.
Как отмечает Bloomberg, заявление Минобороны Китая стало ответом на новую оборонную стратегию США. В этом документе Россия и Китай обозначены как «растущие угрозы», стремящиеся продвигать в мире свои «авторитарные модели».
Также в Минобороны Китая заявили, что «отдельные страны» стали «подстрекателями милитаризации» в Южно-Китайском море и проводят военные маневры «в тиранической манере» под эгидой свободы судоходства.
Отметим, что ранее МИД КНР пообещал предпринять «необходимые меры» в связи с тем, что американский эсминец USS Hopper DDG-70 без разрешения вошел в территориальные воды Китая у острова Хуанянь в Южно-Китайском море.
Как отмечает Bloomberg, заявление Минобороны Китая стало ответом на новую оборонную стратегию США. В этом документе Россия и Китай обозначены как «растущие угрозы», стремящиеся продвигать в мире свои «авторитарные модели».
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