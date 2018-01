СМИ: Apple пообещала бесплатно поменять iPhone 6 Plus на другую модель

смотреть Россияне готовят сотни исков к Apple из-за замедления iPhone

Компания Apple начала обменивать iPhone 6 Plus на смартфоны iPhone 6s Plus при обращении в сервисный центр с какой-либо проблемой, в том числе это касается и замены батареи. По данным MacRumors , обменять гаджет владельцы iPhone 6 Plus смогут до марта 2018 года.Отмечается, что решение Apple связано с тем, что производство iPhone 6 Plus и запчастей для него, в том числе аккумуляторов, прекращено, и сервисные центры не могут заменить батареи обратившимся к ним пользователям.Ранее Apple публично признала, что намеренно замедляла работу iPhone 6, 6S и SE , чтобы продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора. Однако пользователи, узнав об этом, решили, что таким образом корпорация заставляет людей покупать новые гаджеты. На Apple начали подавать в суд, в том числе и в России На «айфоногейт» оперативно отреагировали в Госдуме. Депутат Антон Горелкин внес законопроект, запрещающий производителям преднамеренно старить технику.