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    СМИ: Apple пообещала бесплатно поменять iPhone 6 Plus на другую модель

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    СМИ: Apple пообещала бесплатно поменять iPhone 6 Plus на другую модель

    СМИ: Apple пообещала бесплатно поменять iPhone 6 Plus на другую модель

    СМИ: Apple пообещала бесплатно поменять iPhone 6 Plus на другую модель
  • Фото: Associated Press © 2018, Robert Galbraith

    • Пользователи iPhone 6 Plus в США могут бесплатно обменять свои смартфоны на другую модель.

    Компания Apple начала обменивать iPhone 6 Plus на смартфоны iPhone 6s Plus при обращении в сервисный центр с какой-либо проблемой, в том числе это касается и замены батареи. По данным MacRumors, обменять гаджет владельцы iPhone 6 Plus смогут до марта 2018 года.

    Отмечается, что решение Apple связано с тем, что производство iPhone 6 Plus и запчастей для него, в том числе аккумуляторов, прекращено, и сервисные центры не могут заменить батареи обратившимся к ним пользователям.

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    Ранее Apple публично признала, что намеренно замедляла работу iPhone 6, 6S и SE, чтобы продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора. Однако пользователи, узнав об этом, решили, что таким образом корпорация заставляет людей покупать новые гаджеты. На Apple начали подавать в суд, в том числе и в России.

    На «айфоногейт» оперативно отреагировали в Госдуме. Депутат Антон Горелкин внес законопроект, запрещающий производителям преднамеренно старить технику.






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