Статую Свободы в США закрыли из-за приостановки работы американского правительства

Один из главных символов
Нью-Йорка оказался закрыт для посещения из-за перебоев с финансированием федерального правительства. Ни туристы, ни горожане не могут как следует рассмотреть статую Свободы.
В районе Манхэттен на пристани, откуда суда с отдыхающими направлялись к монументу, появились информационные таблички о том, что пока статую Свободы с близкого расстояния рассмотреть не удастся, как и остров Эллис в устье Гудзона. На сайтах этих достопримечательностей сообщается, что доступ закрыт в связи с «временным прекращением ассигнований», а тем, кто уже приобрел билеты, предлагается сходить на другую экскурсию. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал сделать все возможное, чтобы как можно скорее найти средства и открыть доступ к этим объектам.
Прекращение финансирования федерального правительства отразилось на многих туристических достопримечательностях, передает ТАСС. Национальные парки и музеи также временно закрыты для посетителей или работают в ограниченном режиме. Глава американского МВД Райан Зинке в своем аккаунте в Twitter написал: «Не все национальные парки полностью открыты, но мы прилагаем все силы, чтобы обеспечить их наибольшую доступность и безопасность».
Администрация Йеллоустонского национального парка, который расположен на территории трех американских штатов, сообщает, что находящиеся в нем службы, финансируемые правительством, не работают. В частности, закрыты туристические центры и туалеты, функционирующие в пределах этого природоохранного объекта. При этом однако частные отели продолжают прием гостей.
Приостановка работы американского правительства произошла после пятничного заявления Сената, который отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений. Они со вчерашнего дня не могут функционировать, многие сотрудники будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Против проекта документа выступили демократы, требовавшие включить в резолюцию положения о защите от депортации незаконных иммигрантов, которые въехали в США несовершеннолетними. Эта идея понравилась администрации Дональда Трампа и законодателям-республиканцам.
В период президентства Барака Обамы американское правительство прекращало работу всего один раз на 16 дней, при Билле Клинтоне это происходило дважды — в общей сложности на 26 дней. При администрациях Рональда Рейгана федеральное правительство прекращало работу аж 8 раз, хотя в общей сложности всего на 14 дней.
Прекращение финансирования федерального правительства отразилось на многих туристических достопримечательностях, передает ТАСС. Национальные парки и музеи также временно закрыты для посетителей или работают в ограниченном режиме. Глава американского МВД Райан Зинке в своем аккаунте в Twitter написал: «Не все национальные парки полностью открыты, но мы прилагаем все силы, чтобы обеспечить их наибольшую доступность и безопасность».
Not all national parks are fully open but we’re working hard to make as much accessible as is safely possible https://t.co/xZ78jJM4ZQ— Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 20 января 2018 г.
Администрация Йеллоустонского национального парка, который расположен на территории трех американских штатов, сообщает, что находящиеся в нем службы, финансируемые правительством, не работают. В частности, закрыты туристические центры и туалеты, функционирующие в пределах этого природоохранного объекта. При этом однако частные отели продолжают прием гостей.
Приостановка работы американского правительства произошла после пятничного заявления Сената, который отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений. Они со вчерашнего дня не могут функционировать, многие сотрудники будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Против проекта документа выступили демократы, требовавшие включить в резолюцию положения о защите от депортации незаконных иммигрантов, которые въехали в США несовершеннолетними. Эта идея понравилась администрации Дональда Трампа и законодателям-республиканцам.
В период президентства Барака Обамы американское правительство прекращало работу всего один раз на 16 дней, при Билле Клинтоне это происходило дважды — в общей сложности на 26 дней. При администрациях Рональда Рейгана федеральное правительство прекращало работу аж 8 раз, хотя в общей сложности всего на 14 дней.
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