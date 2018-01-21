Во Владивостоке автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Правоохранители приморской столицы выясняют обстоятельства автокатастрофы, которая произошла у дома №2 по улице Карла Жигура.

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Владивосток

ДТП

смерть

Пассажирский автобус Daewoo, ехавший со стороны улицы Тормозной в сторону Тобольской, сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. По информации пресс-службы городского управления ГИБДД, от полученных травм 49-летняя горожанка скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.



Установлено, что автобусом управлял 26-летний водитель с двухлетним стажем, в прошлом году его привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, назначенный штраф оплачен. В деталях происшествия разбирается полиция, проводится проверка. Назначены необходимые экспертизы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.