История и легенды «Коломенского»: музею-заповеднику исполняется 95 лет

Музей-заповедник «Коломенское» празднует 95-летие со дня открытия. Посетителей бывшей царской резиденции по случаю юбилея ждут подарки. Все экспозиции можно увидеть бесплатно. Кроме того, впервые откроют вход на верхнюю площадку церкви Вознесения Господня.

Ян Кондрусевич работает в Коломенском 10 лет. Когда ему, студенту педагогического вуза, сказали, что экскурсии надо будет водить в костюме, он не сразу понял, в каком.



Ян Кондрусевич, экскурсовод: «На троне царь сиживал в облачении весом 35 килограммов. Качок был наш государь!»



Дворец царя Алексея Михайловича, как шутит Ян, построили при великом князе Юрии (Лужкове). До 2010 года всех этих тронов и персидских ковров XVII века не существовало, ведь до наших времен дворец не дожил, остались лишь чертежи, в которых о внутреннем убранстве нет ни слова. Есть тут современная фантазия на тему неких механических львов, которые при царе Алексее иностранцев пугали.



Ян Кондрусевич: «Однажды экскурсовод проводила программу в исторической части, где памятники ЮНЕСКО. И к ней подбегает женщина и кричит: здесь все новое, не слушайте, вас обманывают!»



Хотя это, конечно, неправда. Сложно сказать, откуда отсчитывать историю «Коломенского». В древности жили дьяковцы, которых в шутку называют первыми москвичами. Представители загадочного финно-угорского народа. О них, как некоторые считают, напоминают знаменитые камни в Голосвоом овраге, в любое время года притягивающие любителей эзотерики.



По крутому берегу Москвы-реки разбросаны храмы и палаты XVI и XVII веков. Здесь молился Василий III, отмечал именины Иван Грозный. После переноса столицы из Москвы в Петербург царская вотчина стала немодной и пришла в упадок. И вот ирония: от запустения это место с жаром принялась спасать советская власть в лице реставратора Барановского. Храмы не просто уцелели, в 30-е годы именно сюда свозили реликвии из разоренного Соловецкого монастыря. И несмотря на музейный статус, в «Коломенском» шла обычная жизнь.



Кадры из советско-итальянской мелодрамы «Подсолнухи». Софи Лорен отправляется в Советский Союз, чтобы найти пропавшего после войны мужа, Марчелло Мастроянни. Конец 60-х, под боком у древних церквей стоят обычные деревенские дома, в массовке задействованы их жители. Ольга Полякова пришла работать в «Коломенское» в 70-х. Тогда будущие памятники ЮНЕСКО не отапливались, не было ни света, ни воды.



Ольга Полякова, главный хранитель объединенного музея «Коломенское — Люблино — Измайлово»: «Здесь не было коммуникаций. Закончив МГУ, я приехала сюда и научилась топить печку. Мы шутили, что живем как при царе Алексее Михайловиче».



Как выяснила корреспондент Алина Репина, 90-е годы здесь вспоминают с радостью. На волне интереса ко всему царскому появились деньги, а вместе с ними — дворец, конюшня, кречетня. Экскурсантам демонстрируют соколиную охоту, в качестве добычи используют мешок с перьями. После каждой тренировки птицу кормят. Это зрелище не для слабонервных. Сокол вырос в питомнике и ни разу в жизни не добывал себе еду сам. Охотник он, как и многое в «Коломенском», не совсем настоящий, но от этого не менее живой и красивый.