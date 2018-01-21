Служили два товарища <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Служили два товарища 0+
    •  

    Несколько тысяч женщин прошли маршем по Торонто

    комментировать

    Несколько тысяч женщин прошли маршем по Торонто

    Несколько тысяч женщин прошли маршем по Торонто

    Несколько тысяч человек приняли участие в «Марше женщин», который состоялся в центре канадского города Торонто и был приурочен к первой годовщине аналогичного шествия, организованного в знак протеста против избрания 45-го президента США Дональда Трампа.

    Бьянка Спенс, организатор акции: «В прошлом году мы действительно устроили марш протеста против избрания Трампа, но в этот раз попытались сфокусироваться на внутренних проблемах, которые у нас есть в Торонто».

    По словам организатора акции, участницы шествия и примкнувшие к ним мужчины выступали за соблюдение прав женщин и против сексуального насилия по отношению к ним. Акция завершилась без происшествий.

    В январе 2017 года в знак протеста против президентства Трампа сотни «Маршей женщин» разных масштабов прошли во многих городах США. В наиболее крупных демонстрациях участвовали десятки тысяч людей. Аналогичные шествия были тогда проведены и в городах Канады, а также ряде европейских стран.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru