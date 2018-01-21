Несколько тысяч женщин прошли маршем по Торонто

Несколько тысяч человек приняли участие в «Марше женщин», который состоялся в центре канадского города Торонто и был приурочен к первой годовщине аналогичного шествия, организованного в знак протеста против избрания
45-го президента США Дональда Трампа.
Бьянка Спенс, организатор акции: «В прошлом году мы действительно устроили марш протеста против избрания Трампа, но в этот раз попытались сфокусироваться на внутренних проблемах, которые у нас есть в Торонто».
По словам организатора акции, участницы шествия и примкнувшие к ним мужчины выступали за соблюдение прав женщин и против сексуального насилия по отношению к ним. Акция завершилась без происшествий.
В январе 2017 года в знак протеста против президентства Трампа сотни «Маршей женщин» разных масштабов прошли во многих городах США. В наиболее крупных демонстрациях участвовали десятки тысяч людей. Аналогичные шествия были тогда проведены и в городах Канады, а также ряде европейских стран.
По словам организатора акции, участницы шествия и примкнувшие к ним мужчины выступали за соблюдение прав женщин и против сексуального насилия по отношению к ним. Акция завершилась без происшествий.
В январе 2017 года в знак протеста против президентства Трампа сотни «Маршей женщин» разных масштабов прошли во многих городах США. В наиболее крупных демонстрациях участвовали десятки тысяч людей. Аналогичные шествия были тогда проведены и в городах Канады, а также ряде европейских стран.
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