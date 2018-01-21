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    Умерла трехлетняя девочка, жестоко избитая отчимом в Подмосковье

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    • Фото: РИА Новости, Георгий Зимарев
    Умерла трехлетняя девочка, жестоко избитая отчимом в Подмосковье

    Умерла трехлетняя девочка, жестоко избитая отчимом в Подмосковье

    Умерла трехлетняя девочка, жестоко избитая отчимом в Подмосковье
  • Фото: РИА Новости, Георгий Зимарев

    • Трехлетняя девочка, которую на днях избил отчим в подмосковной Балашихе, скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

    Напомним, 15 января в центральную районную больницу Балашихи была доставлена трехлетняя девочка с черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки. Ее отчим утверждал, что девочка упала с кровати и ударилась о стул. Однако следователи установили, что травмы ребенку нанес отчим.

    Медицинское освидетельствование мужчины показало, что в момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней».

    Матери девочки также предъявлено обвинение по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности».

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