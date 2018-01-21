Умерла трехлетняя девочка, жестоко избитая отчимом в Подмосковье

Трехлетняя девочка, которую на днях избил отчим в подмосковной Балашихе, скончалась. Об этом сообщили в
пресс-службе администрации городского округа.
Напомним, 15 января в центральную районную больницу Балашихи была доставлена трехлетняя девочка с черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки. Ее отчим утверждал, что девочка упала с кровати и ударилась о стул. Однако следователи установили, что травмы ребенку нанес отчим.
Медицинское освидетельствование мужчины показало, что в момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней».
Матери девочки также предъявлено обвинение по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности».
Медицинское освидетельствование мужчины показало, что в момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней».
Матери девочки также предъявлено обвинение по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности».
Комментарии