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    В Петербурге пенсионер провалился под лед и сам вызвал спасателей

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    В Петербурге пенсионер провалился под лед и сам вызвал спасателей

    В Петербурге пенсионер провалился под лед и сам вызвал спасателей

    Спасатели вытащили из-подо льда Невы в Петроградском районе Петербурга тонувшего 73-летнего мужчину.

    Как сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС, пострадавший сам позвонил в дежурную службу.

    Из сообщения ГУ МЧС: «В дежурную службу позвонил мужчина 1945 года рождения и сообщил, что провалился под лед реки Невы у дома №13 на Рыбацкой улице. Прибывшие на место спасатели обнаружили тонувшего мужчину и помогли ему выбраться на берег».

    Сообщается, что у пострадавшего диагностировали переохлаждение, но от госпитализации он отказался. Спасатели доставили его до дома.

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