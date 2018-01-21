В Петербурге пенсионер провалился под лед и сам вызвал спасателей

Спасатели вытащили
из-подо льда Невы в Петроградском районе Петербурга тонувшего 73-летнего мужчину.
Как сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС, пострадавший сам позвонил в дежурную службу.
Из сообщения ГУ МЧС: «В дежурную службу позвонил мужчина 1945 года рождения и сообщил, что провалился под лед реки Невы у дома №13 на Рыбацкой улице. Прибывшие на место спасатели обнаружили тонувшего мужчину и помогли ему выбраться на берег».
Сообщается, что у пострадавшего диагностировали переохлаждение, но от госпитализации он отказался. Спасатели доставили его до дома.
Из сообщения ГУ МЧС: «В дежурную службу позвонил мужчина 1945 года рождения и сообщил, что провалился под лед реки Невы у дома №13 на Рыбацкой улице. Прибывшие на место спасатели обнаружили тонувшего мужчину и помогли ему выбраться на берег».
Сообщается, что у пострадавшего диагностировали переохлаждение, но от госпитализации он отказался. Спасатели доставили его до дома.
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