Рок-музыкант Джим Родфорд умер после падения с лестницы

Бас-гитарист известных британских рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд скончался в возрасте 76 лет от травм, полученных в результате падения с лестницы.

О смерти музыканта сообщил на странице The Zombies в соцсети его двоюродный брат Род Арджент, основатель и клавишник коллектива.



Род Арджент: «С глубокой печалью я узнал, что мой дорогой двоюродный брат, с которым мы дружили на протяжении всей жизни, Джим Родфорд умер этим утром (20 января — ред.) после падения с лестницы. Точная причина смерти пока не известна».



Родфорд играл в группе The Kinks в 1978–1996 годах, а через три года присоединился к воссозданной его двоюродным братом рок-команде Argent. В 2004 году музыкант вновь пополнил ряды The Zombies после очередного возрождения коллектива.