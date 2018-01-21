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    Рок-музыкант Джим Родфорд умер после падения с лестницы

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    <nobr>Рок-музыкант</nobr> Джим Родфорд умер после падения с лестницы

    Рок-музыкант Джим Родфорд умер после падения с лестницы

    <nobr>Рок-музыкант</nobr> Джим Родфорд умер после падения с лестницы
  • Фото: Associated Press © 2018, Amy Harris

    • Бас-гитарист известных британских рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд скончался в возрасте 76 лет от травм, полученных в результате падения с лестницы.

    О смерти музыканта сообщил на странице The Zombies в соцсети его двоюродный брат Род Арджент, основатель и клавишник коллектива.

    Род Арджент: «С глубокой печалью я узнал, что мой дорогой двоюродный брат, с которым мы дружили на протяжении всей жизни, Джим Родфорд умер этим утром (20 января — ред.) после падения с лестницы. Точная причина смерти пока не известна».

    Родфорд играл в группе The Kinks в 1978–1996 годах, а через три года присоединился к воссозданной его двоюродным братом рок-команде Argent. В 2004 году музыкант вновь пополнил ряды The Zombies после очередного возрождения коллектива.

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